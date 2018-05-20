شن الكاتب القطري المعروف فهد العمادي، هجوما حادا على الأمير السعودي ورئيس نادي الهلال السابق، عبد الرحمن بن مساعد، بعد سخرية الأخير من قناة “الجزيرة” ليتطور الأمر إلى سجال حاد بينهما.

“ابن مساعد” سخر من القناة القطرية التي أرقت دول الحصار، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) بقوله:”برامج الجزيرة كلها مثيرة للضحك إلا برنامج (( فوق السلطة )) والذي يفترض أنه ساخر وكوميدي.. الجزيرة أن تَفْشَلَ أكثر..!”

برامج الجزيرة كلها مثيرة للضحك إلا برنامج (( فوق السلطة )) والذي يفترض أنه ساخر وكوميدي..

الجزيرة أن تَفْشَلَ أكثر..! — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) May 19, 2018

ليهاجمه “العمادي” ويرد عليه قائلا:”لو كانت مثيرة للضحك لما حاول معازيبك تحجيمها واغلاقها .. بل كشفتكم وعرّتكم”

لو كانت مثيرة للضحك لما حاول معازيبك تحجيمها واغلاقها ..

بل كشفتكم وعرّتكم https://t.co/A30WWd9fPa — فهد العمادي (@fahedalemadi) May 19, 2018

ليتحول الأمر إلى سجال تويتر حاد بين الطرفين، أفحم فيه “العمادي” الأمير السعودي.

وجاء من ضمن ردود الكاتب القطري التي أحرجت عبد الرحمن بن مساعد بشكل كبير ولم يستطع الرد عليه، ما نصه:”بل فرصنا زادت وتطورت وتقدمت فنحن نسير بكم او بدونكم وبدونكم افضل لنا حتماً وتركناكم تُحلبون من ترامب ويكفي تخاذلكم في الدين وقضية فلسطين”

بل فرصنا زادت وتطورت وتقدمت فنحن نسير بكم او بدونكم وبدونكم افضل لنا حتماً وتركناكم تُحلبون من ترامب ويكفي تخاذلكم في الدين وقضية فلسطين — فهد العمادي (@fahedalemadi) May 20, 2018

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.