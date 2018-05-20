شن الكاتب القطري المعروف ، هجوما حادا على الأمير السعودي ورئيس نادي الهلال السابق، ، بعد سخرية الأخير من قناة “” ليتطور الأمر إلى سجال حاد بينهما.

 

“ابن مساعد” سخر من القناة القطرية التي أرقت دول الحصار، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) بقوله:”برامج الجزيرة كلها مثيرة للضحك إلا برنامج (( فوق السلطة )) والذي يفترض أنه ساخر وكوميدي..  الجزيرة أن تَفْشَلَ  أكثر..!”

 

 

ليهاجمه “العمادي” ويرد عليه قائلا:”لو كانت مثيرة للضحك لما حاول معازيبك تحجيمها واغلاقها .. بل  كشفتكم وعرّتكم”

 

 

ليتحول الأمر إلى سجال تويتر حاد بين الطرفين، أفحم فيه “العمادي” الأمير السعودي.

 

وجاء من ضمن ردود الكاتب القطري التي أحرجت عبد الرحمن بن مساعد بشكل كبير ولم يستطع الرد عليه، ما نصه:”بل فرصنا زادت وتطورت وتقدمت فنحن نسير بكم او بدونكم وبدونكم افضل لنا حتماً  وتركناكم تُحلبون من ترامب ويكفي تخاذلكم في الدين وقضية فلسطين”

 

 

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع ، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

 

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.