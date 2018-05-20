مزق مجهولون فلسطينيون, مساء الأحد, لافتات ضخمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد ساعات من تعليقها في أماكن عامة وسط مدينة غزة, حملت شكراً لمصر ولرئيسها بعد قرار فتح معبر رفح طوال أيام شهر رمضان المبارك.

ووفقا للصور المتداول التي رصدتها “وطن”، فقد ظهرت اللافتات التي أثارت الجدل ممزقة وملقاة على الأرض في أماكن متفرقة من القطاع.

صور مجهولون يقومون بتمزيق اللافتة التي تحمل صورة عبد الفتاح السيسي من ميدان السرايا وسط مدينة غزة pic.twitter.com/deCPWOZRin — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) May 20, 2018

وكان ناشطون قد تداولوا ظهر الأحد صورا تظهر لافتات ضخمة تحمل صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفعت في شوارع غزة لشكره على فتح معبر رفح طوال شهر رمضان.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد حملت اللافتات شعار “شكرا مصر وتحيا مصر” مع صورة للسيسي.

وبحسب ما هو متداول فقد جاءت الحملة من قبل جماعة مجهولة أطلقت على نفسها “مبادرة فلسطينية في حب مصر”.

رفع صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسط مدينة #غزة، تقديراً لجهوده في التخفيف من معاناة شعبنا في القطاع، حيث كتب عليها " #شكراً_مصر". pic.twitter.com/Pes5eF1UU6 — وائل أبو عمر (@WaelAboOmer) May 20, 2018

وأثارت اللافتات التي انتشرت في شوارع غزة, سخرية واسعة وحالة من الجدل اذ طالب البعض بحرق تلك اللافتات, معتبرين أن نشر مثل هذه الصور لا يعبر عن شكر لمصر بقدر ما يعبر عن الخيانة.