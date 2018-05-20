الوطن القطرية تعتزم مقاضاة وسيم يوسف بعد سرقته مقالات منها

أثارت تغريدة غريبة للداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، سخرية واسعة بمواقع التواصل، دفعت متابعيه لطرح تفسيرات متابينة لتغريدته الغامضة.

واكتفى (طبال عيال زايد) وسيم يوسف، بإدارج رمز تعبيري على شكل “قلب” بتغريدته التي رصدتها (وطن) دون أي تعليق.

❤️ — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) May 19, 2018

التغريدة التي دفعت النشطاء للتعليق بتفسيرات متباينة لقصد الداعية الإماراتي ودلالة تغريدته، وحملت معظم الردود سخرية واسعة من ما وصفوه بـ(تفاهة هذا الشيخ الآفاق).

أعاشقٌ أنت يا وسيم الوسماء ؟😉 — عبدالله ملا abdullah molla (@abdullah__molla) May 19, 2018

ناقصنا رومانسية منك على وجه المغرب. — محمد بن أحمد الخالدي (@OHPDUtZuIDVRtVD) May 19, 2018

شو هيام 😆 ما فهمتي ؟

اذا ما خاب ظني هذ اختبار للظلاميين 😂😂😂

💕 — Fatima (@fatimamarte333) May 19, 2018

معاكسات بطريقة شرعية — Joseph (@yosifghith) May 19, 2018

اه يا معرص… تتلاعب ع المراهقات يا شيخ الكلاب والدجل…. #وسيم_يوسف مكشوف — Ayman Issa أيمن عيسى (@Aymanissa0) May 20, 2018

عشقان يا بخش القلب😂 — Mahmoud Alkhatib (@m_alkhatib87) May 19, 2018

يشار إلى أن وسيم يوسف حصل على الجنسية الإماراتية في ساعتين فقط، كمكافأة له بعدما أصبح أداة سياسية مهمة يتلاعب بها ابن زايد والرجل الأول لجهاز أمن الدولة في الإمارت.

ووسيم يوسف شاب أردني ادعى أنه حصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة من جامعة البلقاء التطبيقية ولم يتتلمذ على أيا من علماء المسلمين المعروفين.

ولد في مدينة “إربد” الأردنية سنة 1981 وعمل لاحقا مع جهاز المخابرات الأردنية بعدما تبين أنه خطيبا مفوها يجيد الكلام، وبعد انتقاله للإمارات تم تعيينه إمام وخطيب لمسجد الشيخ زايد.

بنى “وسيم” علاقته مع جهاز أمن الدولة الإماراتي والذي سريعا ما خصص له برنامج على تلفزيون أبو ظبي قبل أن يمنحه في نوفمبر عام 2104 الجنسية لتسهيل عمله وتنقلاته.

ويمثل انكشاف أمره وافتتضاح سره ونواياه ضربة لأمن الدولة الإماراتي، حيث كان يعتمد عليه في شيطنة الإخوان وتشويه صورة الإسلاميين بالخليج العربي.