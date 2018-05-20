أثارت تغريدة غريبة للداعية الإماراتي المجنس ، سخرية واسعة بمواقع التواصل، دفعت متابعيه لطرح تفسيرات متابينة لتغريدته الغامضة.

 

واكتفى (طبال عيال زايد) وسيم يوسف، بإدارج رمز تعبيري على شكل “قلب” بتغريدته التي رصدتها (وطن) دون أي تعليق.

 

 

التغريدة التي دفعت النشطاء للتعليق بتفسيرات متباينة لقصد الداعية الإماراتي ودلالة تغريدته، وحملت معظم الردود سخرية واسعة من ما وصفوه بـ(تفاهة هذا الشيخ الآفاق).

 

 

 

 

 

 

 

يشار إلى أن وسيم يوسف حصل على الجنسية الإماراتية في ساعتين فقط، كمكافأة له بعدما أصبح أداة سياسية مهمة يتلاعب بها ابن زايد والرجل الأول لجهاز أمن الدولة في الإمارت.

 

ووسيم يوسف شاب أردني ادعى أنه حصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة من جامعة البلقاء التطبيقية ولم يتتلمذ على أيا من علماء المسلمين المعروفين.

 

ولد في مدينة “إربد” الأردنية سنة 1981 وعمل لاحقا مع جهاز المخابرات الأردنية بعدما تبين أنه خطيبا مفوها يجيد الكلام، وبعد انتقاله للإمارات تم تعيينه إمام وخطيب لمسجد .

 

بنى “وسيم” علاقته مع جهاز أمن الدولة الإماراتي والذي سريعا ما خصص له برنامج على تلفزيون قبل أن يمنحه في نوفمبر عام 2104 الجنسية لتسهيل عمله وتنقلاته.

 

ويمثل انكشاف أمره وافتتضاح سره ونواياه ضربة لأمن الدولة الإماراتي، حيث كان يعتمد عليه في شيطنة الإخوان وتشويه صورة الإسلاميين بالخليج العربي.