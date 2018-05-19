نفى نقيب الإعلاميين المصريين، حمدي الكنيسي، ما جرى تداوله من اتخاذ قرار بوقف برنامج “رامز تحت الصفر”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان المُبارك.

وشدد على أن النقابة لم تتلق أي شكاوى بحق البرنامج حتى الآن.

وأضاف، أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا طارئًا، مساء اليوم السبت؛ لمناقشة ما قدمته البرامج الرمضانية ومحتواها الدرامي، مؤكدًا أن النقابة تعمل على متابعة جميع الأعمال الدرامية، وتقييم ما تقدمه من محتوى تشاهده الأسر المصرية.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على الفنان رامز جلال، بعد عرض حلقتين من برنامج “رامز تحت الصفر”.

وانتقد مستخدمو مواقع التواصل الاوصاف الخارجة والبذيئة التي أطلقها للفنانة ياسمين صبري في الحلقة الأولى من البرنامج، حيث عمَدَ رامز جلال إلى توصيف ياسمين صبري، ووصفها بألفاظ خارجة وبذيئة، وصولا إلى الغزل الذي وصل إلى حد التحرش مع نهاية الحلقة.

كما انتقد رواد “السوشيال ميديا” طريقة حديث الفنانة ريم مصطفى خلال المقلب في الحلقة الثانية، حيث انتقدوا تلفظها بالعديد من الكلمات البذيئة التي لا تليق بنجوميتها.

وانهالت الفنانة ريم مصطفى بالضرب والسبّ على الفنان “رامز جلال” فور اكتشافها للمقلب، إذ قامت بسبه بألفاظ نابية اضطُر مسؤولو البرنامج إلى حجبها بالمونتاج.