تحوّل المقلب الرمضاني الذي كانت تؤديه الفنانة المصرية، ريم البارودي، الى اشتباك وضربٍ في الشارع العام، بينها وبين المارة.

واشتبكت ريم البارودي مع المواطنين الذين “شتموها”؛ بسبب اعتدائها على والدتها؛ بهدف اختبار ردة فعل الناس، خلال حلقة برنامج “عقارب الساعة” على قناة “النهار” المحلية.

واضطر القائمون على البرنامج إلى التدخل لإنقاذ البارودي من أيدي المواطنين، وإخبارهم أنّه مجرد “مقلب” لاختبار مدى ردة فعلهم.

بدورها، أكدت ريم البارودي أنّها “لا تتصور أبدًا كيف تعتدي ابنة على والدتها”، لافتة إلى أنّ “مجرد التفكير في الأمر يجعلها تبكي لأنّ الله أوصى على الأم في كل الأديان”.