يحاول النظام السعودي تبرير حملات الاعتقال التعسفية التي يقوم بها ضد معارضيه، عن طريق شيطنتهم واتهامهم بالخيانة والعمالة معتمدا على كتائب الذباب الإلكتروني في الترويج لذلك عبر مواقع التواصل.

نفس المنطق … نفس الاقصاء ، مالفرق بين المنشورين ؟ #عملاء_السفارات pic.twitter.com/J0sNPmyfUO — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) May 19, 2018

وعبر وسم “#عملاء_السفارات” تظهر بكثافة تعليقات المغردين التابعين للنظام وذبابه الإلكتروني، التي عملت على شيطنة المعتقلين الجدد في حملة جديدة لابن سلمان بأول أيام شهر رمضان، والتي طالت عدة شخصيات، بينهم ناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان.

الذي يصمت عن تأييد وشكر ولاة الأمر بعد القبض على #عملاء_السفارات هو خائن لدينه ووطنه، ومحل ريبة وشك ، أما كونه شريك مستتر لهم ، أو جاهل لايعرف دينًا ولا وطنًا. — نايف العساكر (@NaifalAsaker) May 19, 2018

العام الماضي في مثل هالايام سميتهم #رواد_السفارات و #عبيد_الدولار 💵 كانوا يفتشون بتغريدات عباد الله ويحرضون الناس والسلطات ضد كل من يخالفهم فكريًا سبحان الله #الدنيا_دوارة اليوم من المغرب شغالين حذف بتغريداتهم لكن راحت عليهم الناس تعلموا هالأسلوب منكم.!! #عملاء_السفارات pic.twitter.com/ghazWDKXtc — ماجد الحسن الرويلي (@majedALRoili) May 19, 2018

وزارة الداخلية و #رئاسة_أمن_الدولة يستحقون الشكر والدعاء فهم يواجهون حرباً بأشكال متعددة ولعل خبر #عملاء_السفارات يؤكد ذلك وأننا نواجه أكثر من شكل لداعش والهدف بلاشك هذا النسيج فشكراً من القلب لكم ولكم منا الدعاء في هذا الشهر الفضيل.#عملاء_السفارات — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) May 19, 2018

هذا الوطن أطهر من الخيانة

وأشرف من العَمَالة

وأقدس من التخريب

ذليل من يُرخصه، وسفيه من يبيعه

يتّسع للصادقين ويضيق بالخونة

هنا السعودية

#عملاء_السفارات pic.twitter.com/LRpG3B6V7N — مفرح الشقيقي (@Mofareh5) May 19, 2018

لا أحقر ممن يخون وطنه ويرتمي في حضن الأجنبي ويصبح أداة تطعن وتحرض ضد الوطن وتوغر صدر العوام ضد ولاتهم#عملاء_السفارات وكذلك من يزين ويرفع ويتعاطف مع من يقف موقف مخالف من بلاده وولاته يجب أن يحاكموا بتهمة الخيانة الكبرى — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) May 18, 2018

واستنكر عدد من المغردين ما يقوم به النظام من تشويه متعمد وشيطنة لصورة المعتقلين السياسيين، حتى قبل التحقق من التهم الموجهة إليهم.

في الدّول المحترمة، المُتهم بريءٌ حتّى تثبت إدانته، وفي أنصاف الدول المتهم مدين قبل أن تثبت إدانته، وهذا ما يفعله النظام السعودي الكريه هنا #عملاء_السفارات. — دُ. عَبْدُ اللهِ الشَّمَّرِيُّ #القدس (@JAlArb) May 19, 2018

قدسوها

دافعوا عنها

لقبوها بالمناضلة

وفي الأخير نكتشف أنها من #عملاء_السفارات

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من بعد اليوم ، إذا شفت واحد من ذولا يتكلم عن الوطنية فأحث التراب في وجهه pic.twitter.com/ME2CKauZPx — الــوَاثِــق (@alwathiq21) May 19, 2018

وأكّد ناشطون سعوديون أن السلطات السعودية شنّت، في أول أيام شهر رمضان المبارك، حملة اعتقالات واسعة طالت عدة شخصيات، بينهم ناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان.

وكشف حساب “معتقلي الرأي” الشهير على موقع “تويتر”، والذي يُعرف بمتابعة وكشف أخبار المعتقلين السعوديين، أن حملة الاعتقالات شنّتها السلطات في السعودية، أول أمس الخميس أول أيام الشهر الفضيل.

وبيّن الحساب، أن من عُرف من المعتقلين خمسة؛ وهم: الكاتب الدكتور محمد الربيعة، والدكتور إبراهيم المديميغ، بالإضافة إلى الناشطات: لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان.

واعترفت السلطات في بيان رسمي اليوم، بالقبض على 7 أشخاص بزعم الاشتباه بتواصلهم مع جهات خارجية، وتقديم دعم مالي لعناصر معادية في الخارج، ضمن ما بات يُعرف بخلية “عملاء السفارات”.

ولتشويه صورتهم وشيطنتهم ذكر موقع “سبق” المحلي الذي يديره النظام: “استطاع جهاز أمن الدولة قطع الطريق، وفضح الأساليب التي يستخدمها هؤلاء بركوب قضايا المجتمع التي تبرز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة القضايا الجدلية التي يغلفها هؤلاء ويعلكونها بشكل متكرر، منتحلين صفة الناشطين في الحقوق، والمدافعين عن النساء السعوديات”.