يحاول النظام السعودي تبرير حملات الاعتقال التعسفية التي يقوم بها ضد معارضيه، عن طريق شيطنتهم واتهامهم بالخيانة والعمالة معتمدا على كتائب الذباب الإلكتروني في الترويج لذلك عبر مواقع التواصل.

 

 

وعبر وسم “#عملاء_السفارات” تظهر بكثافة تعليقات المغردين التابعين للنظام وذبابه الإلكتروني، التي عملت على شيطنة المعتقلين الجدد في حملة جديدة لابن سلمان بأول أيام شهر رمضان، والتي طالت عدة شخصيات، بينهم ناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان.

 

 

 

 

 

 

واستنكر عدد من المغردين ما يقوم به النظام من تشويه متعمد وشيطنة لصورة المعتقلين السياسيين، حتى قبل التحقق من التهم الموجهة إليهم.

 

 

 

وأكّد ناشطون سعوديون أن السلطات السعودية شنّت، في أول أيام شهر رمضان المبارك، حملة اعتقالات واسعة طالت عدة شخصيات، بينهم ناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان.

 

وكشف حساب “معتقلي الرأي” الشهير على موقع “تويتر”، والذي يُعرف بمتابعة وكشف أخبار المعتقلين السعوديين، أن حملة الاعتقالات شنّتها السلطات في السعودية، أول أمس الخميس أول أيام الشهر الفضيل.

 

وبيّن الحساب، أن من عُرف من المعتقلين خمسة؛ وهم: الكاتب الدكتور محمد الربيعة، والدكتور إبراهيم المديميغ، بالإضافة إلى الناشطات: لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان.

 

واعترفت السلطات في بيان رسمي اليوم، بالقبض على 7 أشخاص بزعم الاشتباه بتواصلهم مع جهات خارجية، وتقديم دعم مالي لعناصر معادية في الخارج، ضمن ما بات يُعرف بخلية “”.

 

ولتشويه صورتهم وشيطنتهم ذكر موقع “سبق” المحلي الذي يديره النظام: “استطاع جهاز أمن الدولة قطع الطريق، وفضح الأساليب التي يستخدمها هؤلاء بركوب قضايا المجتمع التي تبرز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة القضايا الجدلية التي يغلفها هؤلاء ويعلكونها بشكل متكرر، منتحلين صفة الناشطين في الحقوق، والمدافعين عن النساء السعوديات”.