في “فيديو” مثير للجدل أفتى معمم شيعي من التيار الصدري بجواز إفطار أنصار التيار المشاركين بتنظيم العملية الانتخابية في رمضان نهار على مسؤوليته، من أجل البقاء عند صناديق الاقتراع خوفا من التزوير.

وقال المعمم الشيعي في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع: “يا أخي افطر على مسؤوليتي، رمضان إذا راح يعوض أما مقتدى الصدر إذا راح لا يعوض، العراق راح بل الإسلام راح”.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، فجر السبت، النتائج النهائية للانتخابات، التي جرت الأسبوع الماضي، مشيرة إلى تلقيها 1416 شكوى في النتائج.

وذكرت المفوضية، في مؤتمر صحفي، أن تحالف «سائرون» بزعامة رجل الدين الشيعي «مقتدى الصدر»، والذي يضم قوى شيعية وعلمانية، حصل على مليون و500 ألف و862 من أصوات المقترعين؛ ليحل بذلك في المرتبة الأولى.

وعلّق الصدر عبر حسابه على «تويتر» على النتائج بالقول إن «الإصلاح ينتصر والفساد ينحسر».

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، السبت، إنها «ستنشر نتائج الاقتراع بالانتخابات البرلمانية في الصحيفة الرسمية»، وإنه في أعقاب ذلك سيكون «أمام الكتل السياسية والكيانات والأحزاب التي لديها اعتراض على النتائج 3 أيام لتقديم طعونها أمام الهيئة القضائية للانتخابات».