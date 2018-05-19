أصيبت والدة الممثلة الأمريكية ميغان ماركل بنوبة بكاء، خلال حفل زفاف ابنتها على الأمير البريطاني هاري، اليوم السبت.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورًا للحظة بكاء دوريا راغلاند، والدة ميغان ماركل، أثناء مرافقتها إلى قلعة “ويندسور”، حيث أقيم حفل الزفاف.

وأظهرت الصور لحظة بكاء والدة ميغان بحرارة؛ فرحًا بهذه اللحظة السعيدة التي تعيشها ابنتها وأسرتها بالكامل.

واستقلت ميغان ووالدتها دوريا راغلاند سيارة “رولز رويس فانتوم 4″، صُنعت خصيصًا للملكة في العام 1950، واستخدمتها زوجة حفيدها طكيت ميدلتون في رحلتها إلى دير وستمنستر، حيث تزوجت الأمير ويليام منذ سبع سنوات.

وأعلن رسميا، اليوم السبت، عن زواج الأمير البريطاني هاري، والممثلة الأمريكية ميغان ماركل، في حفل زفافٍ تابع الملايين حول العالم .

يشار الى أنّ ميغان ماركل، تكبر الأمير هاري بثلاث سنوات، ومطلقة، ومن أصول إفريقية.

وبالنسبة للكثيرين، فإن الزفاف عبارة عن قصة خيالية. وبالنسبة لبعض السود من البريطانيين فإن الزفاف يشرح انهيار الحواجز في بريطانيا الحديثة.