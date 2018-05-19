كشف نجم ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري محمد صلاح، عن مسلسله الذي يتابعه في شهر رمضان.

ونشر “صلاح” صورة من المسلسل على حسابه في إنستغرام يوضح متابعته لمسلسل “سك على اخواتك” الذي يقوم ببطولته علي ربيع ويعرض عبر شاشة “MBC مصر”.

وجاء تعليق صلاح على المسلسل ليعبر عن إعجابه بالكوميديا التي يحتوي عليها العمل.

ولم يكن محمد صلاح هو اللاعب الوحيد الذي يتابع المسلسل، حيث نشر اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي ستوك سيتي الإنجليزي صورة له على إنستاغرام أثناء متابعة المسلسل نفسه.

ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول؛ حيث شارك معه في 51 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 44 هدفًا وصنع 15 آخرين.

وسجل صلاح 32 هدفاً في 36 مباراة في الدوري الإنجليزي خلال أول موسم له على ملعب آنفيلد، لينتزع لقب هداف الموسم الحالي.

كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم ليصبح ثاني عربي وإفريقي يتوّج بالجائزة بعد الجزائري رياض محرز.

وحصل على جائزة لاعب العام في “البريمرليغ” المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، وهو أول عربي وإفريقي يفوز بهذه الجائزة التي تعد الأقدم في إنجلترا منذ إعلانها عام 1948.

وشارك “مو صلاح” في 12 مباراة خلال الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا وسجل 10 أهداف، وساهم في 5 تمريرات حاسمة.‎