انتقد سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مسلسل “”، وبطله الممثل السعوديّ ، بسبب عرضه مشاهد اعتبروها مسيئة للمرأة السعودية، وإظهارها بلا حياء وأنها تتبع شهواتها.

وركز المغردون في هجومهم على ناصر القصبي، في المشهد الذي جمعه بجارته المتزوجة التي تحاول التحرش به.

 

وصب آخرون هجومهم على المشهد الأول من المسلسل، حيث وجد طفلاً لقيطًا أمام المسجد وتبنته عائلة ناصر القصبي، واعتبر المشهد إشارة إلى أن العلاقات غير الشرعية كانت أمرًا طبيعيًا في المجتمع في تلك الفترة.

 

ويقوم ناصر القصبي بدور “خالد” في المسلسل.

 

وبعد لقائه في الطريق بجارته المتزوجة والتي تعاتبه بسبب إنقطاع زيارته عنها، فيتزين ويتعطر ويذهب اليها بغياب زوجها، وعندما يهم بالخروج لا يستطيع بسبب وجود رجال الحي امام المنزل فيصاب بالذعر فيما تفرح الجارة وتطلب منه المبيت عندها.

 