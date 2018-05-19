انتقد سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مسلسل “العاصوف”، وبطله الممثل السعوديّ ناصر القصبي، بسبب عرضه مشاهد اعتبروها مسيئة للمرأة السعودية، وإظهارها بلا حياء وأنها تتبع شهواتها.

في رأيي أن مسلسل #العاصوف إلى الآن لم يقدم الصورة الحقيقية لما قبل الصحوة . ولا أعلم لماذا يجعلون الأحياء والألبسة والمنازل شعبية فقبل الصحوة كان الناس في مدن وألبسة عصرية — عبدالله العلويط (@abdullah_alweet) ١٩ مايو ٢٠١٨

#العاصوف اللهم زدني جهل فيهم ، يمكن ياكلون الخنزير و يشربون الخمر و يقولون هذا حالنا قبل الصحوه ، و الصحوه بريئه من هرجكم . — أحمد العويد (@a2h0m1a1d1) ١٩ مايو ٢٠١٨

#العاصوف

امحق ماضي الي كله غزل وزنا ولقطاء وتونا في الحلقه الثالثه اجل بالحلقه الاخير وش !!!! اذا هذا ماضينا فعلا كنا في جهل والله فتحها علينا بالصحوه — Monday Hawi (@mohdyhawi) ١٩ مايو ٢٠١٨

#عوض_ابا_عن_جد #العاصوف

نحن الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم الدراما لضرب ثوابت راسخة في دولتنا والاساءة للبيئة المجتمعية ?! الجماعة عندهم خلط في المفاهيم ! نقد الذات والتنوير لايكون بهذه الطرق البدائية الساقطة والدخيلة — Riyadh (@Ri2saudi) ١٩ مايو ٢٠١٨

الى الان اللي صوره مسلسل #العاصوف عن الناس قبل الصحوه …ان فيه زنا وفيه سفاح اقارب وفيه اختلاط ….اجل #الصحوه ارجعت الناس لدينهم بدل الانحلال الخلقي ذا …..اللي انا اجزم انه ماكان موجود ..بس هؤلاء استحدثوه محاوله لجعل الناس تعتقد بان هذه الحياه الطبيعيه التي يزعمون — سمر (@ismre3) ١٩ مايو ٢٠١٨

#العاصوف حسبي الله ونعم الوكيل بقى جيل قذر من الفنانين بيروحون وبيموتون بس ودهم قبل الموت تخريب الاجيال جعل اول من يخرب عيالكم وعساكم قبل تموتون تشوفونهم وتبكون دم على خرابهم كل همهم تجلس البنت مع الرجال وبس تركو كل شي وركزو على هالبنت ويلصقون كل شي بالصحوه انتم تبون فساد وبس — هيفاء الشمري (@haifan2006) ١٩ مايو ٢٠١٨

الله يعصف رقبه العدو اش الانحطاط ذا ياناصر يا…. تمثل نفسك يا مدمر الدين والاخلاق لأنك عشت بهاالبيئه تحسب اجدادنا مثلك فيهم من الحشمة والحياء مايعصف بوجهههك #العاصوف — fofo (@fofo52287683) ١٩ مايو ٢٠١٨

وركز المغردون في هجومهم على ناصر القصبي، في المشهد الذي جمعه بجارته المتزوجة التي تحاول التحرش به.

وصب آخرون هجومهم على المشهد الأول من المسلسل، حيث وجد طفلاً لقيطًا أمام المسجد وتبنته عائلة ناصر القصبي، واعتبر المشهد إشارة إلى أن العلاقات غير الشرعية كانت أمرًا طبيعيًا في المجتمع في تلك الفترة.

ويقوم ناصر القصبي بدور “خالد” في المسلسل.

وبعد لقائه في الطريق بجارته المتزوجة والتي تعاتبه بسبب إنقطاع زيارته عنها، فيتزين ويتعطر ويذهب اليها بغياب زوجها، وعندما يهم بالخروج لا يستطيع بسبب وجود رجال الحي امام المنزل فيصاب بالذعر فيما تفرح الجارة وتطلب منه المبيت عندها.