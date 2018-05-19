أعلن رسميا، اليوم السبت، عن زواج الأمير البريطاني هاري، والممثلة الأمريكية ميغان ماركل، في حفل زفافٍ تابع الملايين حول العالم .

وقد اختار الأمير هاري أن يرتدي خاتم زفاف، على عكس شقيقه الأمير ويليام الذي لم يفعل هذا.

ومن بين المدعوين الذين حضروا حفل الزفاف الملكي: نجم هوليوود الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين، ونجم الكرة الإنجليزي ديفيد بكهام وزوجته، والإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا ونفري، ونجمة التنس سيرينا وليامز، والممثل إدريس إلبا والمغني الشهير جيمس بلانت.

وكان قصر باكنجهام قد أعلن – في وقت سابق اليوم – منح لقب دوق ودوقة “ساسكس” إلى الأمير هاري وزوجته ميجان.

وارتدت ميغان ماركل فستاناً من تصميم مصممة الأزياء البريطانية المعروفة كلير وايت كيلر ( Clare Waight Keller)، ويحمل زهورا من جميع دول رابطة الشعوب البريطانية المعروفة بـ “دول الكومنولث” وعددها 52 دولة. وكانت تلك الدول خاضعة لحكم الإمبراطورية البريطانية.

واحتشدت أعداد غفيرة في شوارع مدينة وندسور البريطانية لمشاهدة زفاف الأمير هاري وميغان ماركل.

يشار الى أنّ ميغان ماركل، تكبر الأمير هاري بثلاث سنوات، ومطلقة، ومن أصول إفريقية.

وبالنسبة للكثيرين، فإن الزفاف عبارة عن قصة خيالية. وبالنسبة لبعض السود من البريطانيين فإن الزفاف يشرح انهيار الحواجز في بريطانيا الحديثة.