يبدو أنه حتى الشهر الكريم لم يوقف مشايخ البلاط السعودي عن “التطبيل” والنفاق لولي العهد، لخرج الداعية السعودي المقرب من النظام، إمام وخطيب مسجد “قباء” بالمدينة المنورة صالح المغامسي، ليهلل ويشيد بحملة الاعتقالات الجديدة التي نفذها “ابن سلمان” في أول أيام رمضان بحق معارضين وسياسيين.

وفي ثالث حملاتها منذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، افتتحت السلطات السعودية شهر رمضان بحملة اعتقالات طالت هذه المرة نشطاء ليبراليين وحقوقيين ورافضين للتطبيع مع إسرائيل، بعد أن نفذت العام الماضي اعتقالات طالت إسلاميين وأمراء.

ودون “المغامسي” في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على الأمر ما نصه:”بحمد الله هذا وطنٌ طيّب الثرى، مهد الرسالة، واضح الرؤية، كريم الشعب، شامخ القيادة، فعلى رِسْلِكُم أَيها المتآمرون على بلادنا أينما كُنتم.”

وتابع مهللا للقرار:”إنّ الذي تطلبونه بعيد المنال فإنّ دونه حِفْظ الله ثم شموخ القيادة وآساد الرجال.جزى الله رئاسة أمن الدولة عن الأمة خير الجزاء”

بحمد الله هذا وطنٌ طيّب الثرى، مهد الرسالة، واضح الرؤية، كريم الشعب، شامخ القيادة، فعلى رِسْلِكُم أَيها المتآمرون على بلادنا أينما كُنتم.

إنّ الذي تطلبونه بعيد المنال فإنّ دونه حِفْظ الله ثم شموخ القيادة وآساد الرجال.

"جزى الله رئاسة أمن الدولة عن الأمة خير الجزاء"#صالح_المغامسي pic.twitter.com/W59KBaSNtK — الشيخ صالح المغامسي (@SalehAlmoghamsy) May 19, 2018

وفي رد ناري على “تطبيله” المفضوح، علق الداعية التونسي الشيخ بشير بن حسن على تصريحات “المغامسي” بقوله:”الصوم عن شهادة الزور والكذب والتملق و تمجيد الطغاة واجب في رمضان وغير رمضان يا دكتور !”

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وبعد صمت استمر أكثر من 24 ساعة، أقرت السلطات السعودية في وقت متأخر من مساء الجمعة بقيام جهاز أمن الدولة باعتقال 7 ناشطين وجهت لهم تهم قاسية، بينما اشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغريدات وصفت المعتقلين بـ”عملاء السفارات”، وهي الجملة التي شكلت الوسم الذي تصدر قائمة الأكثر تفاعلا عالميا لساعات.

وحفل بيان رسمي صدر عن “المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة” بالعبارات والمصطلحات التي بدت مبهمة، حيث قال إن من وصفها “بالجهة المختصة” رصدت “نشاطا منسقا” (لم يحدده البيان) لمجموعة من الأشخاص “قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية”.

واتهم البيان المعتقلين “بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية في ما يدعم أنشطتهم” (التي لم يحددها البيان)، كما اتهمهم “بتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة”.

وشملت قائمة المعتقلين كلا من الناشطات لجين الهذلول، وعزيزة محمد اليوسف، وإيمان النفجان، إضافة إلى المحامي إبراهيم المديميغ، وعبد العزيز المشعل، والناشط في مجال مقاومة التطبيع ومناصرة القضية الفلسطينية محمد الربيعة.

كما تحدثت وسائل الإعلام السعودية عن وجود معتقل سابع قالت إن السلطات تحفظت على هويته، وقالت إن حملة الاعتقالات ستتوسع لتشمل آخرين مرتبطين بـ”النشاط المشبوه”.

وانتقد الكاتب والإعلامي السعودي البارز جمال خاشقجي الاعتقالات في تغريدة له، واصفا مناخ التحريض الذي يمارس ضد المعتقلين بأنه هو ذاته الذي مارسه متطرفون قبل عقود ضد من أسموهم بـ”زوار السفارات”، متسائلا إن كانت السعودية ستبقى أسيرة بين تطرفين، كما قال.