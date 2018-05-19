دعت القوى الوطنية والإسلامية بمدينة رام الله جماهير الشعب الفلسطيني لمواصلة الزحف نحو مدينة القدس، رفضًا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وفضحًا لتسهيلاته المزيفة للتغطية على صورته الوحشية أمام العالم.

وقالت القوى في بيان لها: “ندعو لاعتبار يوم الجمعة يوما للذهاب لمدينة للقدس لأداء الصلاة، وإسقاط رواية الاحتلال حول حرية العبادة، ولحماية المسجد الأقصى بالسيل البشري الهادر”.

وأكدت أهمية تفعيل المقاطعة لمنتجات الاحتلال خلال شهر رمضان، وتجديد مطالبة الوكلاء وكبار الموردين والتجار بالتوقف النهائي عن ضخ المنتجات والبضائع الاحتلالية، وتنظيف أسواقنا منها.

وتابعت القوى: “نرحب بإرسال لجنة تقصي حقائق ولجنة تحقيق دولية، وضرورة إلزام الاحتلال على استقبال اللجنة، وتمكينها من أداء مهمتها دون معيقات، لمحاسبة قادة الاحتلال وفرض العزلة عليهم”.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية العالم العربي والإسلامي لتوفير حاضنة حقيقية لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتوفير مقومات صمود الناس في المدينة، وتفعيل قرارات القمم العربية بقطع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة للاحتلال أو تنقل سفارته إليها، وسحب سفراء دولة الاحتلال من الدول العربية ووقف كل أشكال التطبيع معها.

كما طالبت بضرورة مواصلة الفعل الشعبي المقاوم والصدام المفتوح مع الاحتلال على كافة مناطق الاحتكاك والتماس مع الاحتلال ومستوطنيه وخصوصا في الأرياف والقرى الفلسطينية وقطع طرق المستوطنين وتشويش حياتهم واعتبار يوم الجمعة يوم تصعيد ميداني شامل.