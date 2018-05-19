بعث محمد علي الحوثي رئيس ما يعرف باسم “اللجنة الثورية العليا باليمن”، برسالة جديدة للسعودية والتحالف، أكد فيها إن عرض الجماعة لتبادل الأسرى الذي قُدم في يناير الماضي لازال قائما.

ودون “الحوثي” في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:” حاضرين للتبادل الكلي للأسرى كما أعلنته في المبادرة بتاريخ ٣١يناير اما مباشرة أو عبر الصليب الأحمر كما اشعرناهم بذلك في اللقاءات السابقة واكدنا ذلك في اللقاء الاخير مع المسؤولين في منظمة الصليب الاحمر”

وتابع مخاطبا قادة التحالف العربي باليمن:” ولو يريدوا من الساعة العاشرة صباحا فيما يخص الأسرى اليمنيين وأيضا السعوديين”

حاضرين للتبادل الكلي للاسرى كما أعلنته في المبادرة بتاريخ ٣١يناير اما مباشرة أو عبر الصليب الأحمر كما اشعرناهم بذلك في اللقاءات السابقة واكدنا ذلك في اللقاء الاخير مع المسؤلين في منظمة الصليب الاحمر .

ولو يريدوا من الساعة العاشرة صباحا فيما يخص الأسرى اليمنيين

وأيضا السعوديين — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 18, 2018

ومنذ دخول السعودية في حرب اليمن وبين الحين والآخر، يعلن الحوثيون عن وجود أسرى من القوات السعودية لديهم، فيما تلتزم الرياض الصمت تجاه تلك الأنباء أحيانا، وتنفي في أوقات أخرى، بينما تغيب الأرقام الرسمية عن الأسرى.

وأكدت السلطات السعودية في وقت سابق إجراء عمليتي تبادل أسرى مع الحوثيين على الأقل، أفرج بموجب إحداهما عن ضابط سعودي مقابل عدد من المسلحين الحوثيين.