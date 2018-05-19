بعث محمد علي رئيس ما يعرف باسم “اللجنة الثورية العليا باليمن”، برسالة جديدة للسعودية والتحالف، أكد فيها إن عرض الجماعة لتبادل الأسرى الذي قُدم في يناير الماضي لازال قائما.

 

ودون “الحوثي” في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:” حاضرين للتبادل الكلي للأسرى كما أعلنته في المبادرة بتاريخ ٣١يناير اما مباشرة أو عبر الصليب الأحمر كما اشعرناهم بذلك في اللقاءات السابقة واكدنا ذلك في اللقاء الاخير مع المسؤولين في منظمة الصليب الاحمر”

 

وتابع مخاطبا قادة باليمن:” ولو يريدوا من الساعة العاشرة صباحا فيما يخص الأسرى اليمنيين وأيضا السعوديين”

 

 

ومنذ دخول في حرب وبين الحين والآخر، يعلن عن وجود من القوات السعودية لديهم، فيما تلتزم الصمت تجاه تلك الأنباء أحيانا، وتنفي في أوقات أخرى، بينما تغيب الأرقام الرسمية عن الأسرى.

 

وأكدت السلطات السعودية في وقت سابق إجراء عمليتي تبادل أسرى مع الحوثيين على الأقل، أفرج بموجب إحداهما عن ضابط سعودي مقابل عدد من المسلحين الحوثيين.