رغم احتجاز “ابن سلمان” له في الرياض بنوفمبر الماضي وإهانته بشكل أثار جدلا واسعا حينها، ها هو سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، يعود للتطبيل من جديد لولي العهد السعودي ويبدأ من بيت السفير السعودي في لبنان.

وقال الحريري في التصريحات التي نقلتها عنه قناة “إل بي سي” اللبنانية: “البيت السعودي يجمع بين اللبنانيين ولا يفرق بينهم”.

وتابع رئيس الوزراء اللبناني “ما تريده المملكة من لبنان أن نبقى على وحدتنا وعروبتنا والتزامنا باتفاق الطائف”.

الحريري من منزل السفير السعودي: البيت السعودي يجمع بين اللبنانيين ولا يفرق بينهم وما تريده المملكة من لبنان ان نبقى على وحدتنا وعروبتنا والتزامنا اتفاق الطائف — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) May 19, 2018

ومضى بقوله “البعض يطلب منا ان ننأى بأنفسنا عن الدول الشقيقة”، في إشارة إلى مبدأ “النأي بالنفس”، الذي تم إطلاقه في الآونة الأخيرة، لإبعاد لبنان عن أي توترات تحيط بالمنطقة، وبالأخص التوترات بين السعودية وإيران على خلفية الصراع في اليمن.

وكانت مصادر عديدة اتهمت السعودية باحتجاز الحريري في وقت سابق، عقب إعلانه الاستقالة من الرياض، ثم تراجعه عنها، ونفيه القاطع تعرضه لأي ضغوط أو احتجاز في المملكة.

وقال مصدر مقرب من الحريري لـ”رويترز” حينها، إنه “عندما حطت طائرته في الرياض فهم الرسالة فورا بأن الأمور ليست على ما يرام. لم يكن هناك أحد بانتظاره”.

كما أن السعودية أعربت في أكثر من مناسبة عن انزعاجها من توغل “حزب الله” في الشارع اللبناني، ووصفته بأنه محاولة إيرانية جديدة لبسط نفوذها في المنطقة.