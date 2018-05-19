تعليقا على ما يحدث بالساحة الفلسطينية، استنكر السياسي المصري البارز الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، الصمت العربي تجاه القضية الفلسطينية متسائلا هل عجز العرب لهذه الدرجة عن مساعدة إخوانهم.

ودون “البرادعي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”حتى لو كنّا غير قادرين كعرب على إنهاء إحتلال غزة، هل نحن عاجزون حتى عن العمل لرفع العقاب الجماعي المخالف لكل قانون إنسانى عن أهلها، وكفالة الحد الأدنى من غذاء وكساء وتعليم ورعاية صحية لهم؟”

وتابع “هل إرتضينا أن يكون السجن المفتوح و أطول حصار (١٠ سنوات) فى التاريخ الحديث مصيرهم؟”

حتى لو كنّا غير قادرين كعرب على إنهاء إحتلال غزة، هل نحن عاجزون حتى عن العمل لرفع العقاب الجماعى المخالف لكل قانون إنسانى عن أهلها ،وكفالة الحد الأدنى من غذاء وكساء وتعليم ورعاية صحية لهم؟ هل إرتضينا أن يكون السجن المفتوح و أطول حصار (١٠ سنوات) فى التاريخ الحديث مصيرهم؟ — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) May 18, 2018

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن الولايات المتحدة اختارت ذكرى النكبة لتعلن انحيازها الرسمي لإسرائيل، ولم تكتف بذلك بل خرجت المتحدثة باسم البيت الأبيض لتؤكد مسؤولية الفلسطينيين عن قتل أنفسهم.

وقال المالكي: “نحن في أحط المواقف. نحن أمام تحد كبير، لنثبت مصداقيتنا أمام شعوبنا. نرى في هذا الوقت ضرورة تفعيل قرارات القمم العربية”.

وأضاف المالكي “يجب أن يكون هناك موقفا أمام العالم، وإلا سوف تحذو كل الدول حذو أمريكا”.

وطالب المالكي بتحقيق الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل وطالب بالعودة إلى الأمم المتحدة لتفادي “الفيتو” الأمريكي، وتكوين لجنة تحقيق مستقلة.

وشدد على ضرورة المضي قدما في المقاومة.