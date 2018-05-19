شنت كتائب الإلكتروني بقيادة مستشار “ابن سلمان” سعود القحطاني، هجوما عنيفا على رجب طيب بعد كلمته عن فلسطين بالأمس في القمة الإسلامية الطارئة، وربطه بالقدس.

 

 

وأمس، الجمعة، حذر “أردوغان” في كلمته، من أن عجز الأمتين العربية والإسلامية عن حماية يعني عدم القدرة على حماية مكة المكرمة.

 

 

التصريحات التي أزعجت النظام السعودي الذي يسير بخطوات متسارعة نحو تطبيع علني مع إسرائيل، ودفعته لتسليط ذبابه الإلكتروني للإساءة لتركيا ورئيسها.

 

 

 

 

وفضح عدد من المغردين والنشطاء محاولة النظام السعودي إحداث وقيعة بين الشعبين التركي والسعودي، وخلق عداوة لشغل الرأي العام بالمملكة وتمهيد طريق “ابن سلمان” إلى تل أبيب.

 

 

 

 

وقال أردوغان ضمن تصريحاته أمس، الجمعة: “القدس ليست مجرد مدينة، بل رمز وامتحان وقبلة، فإذا لم نستطع حماية قبلتنا الأولى فلا يمكننا النظر بثقة إلى مستقبل قبلتنا الأخيرة مكة”.

 

ولام المسلمين في تعامل بعضهم مع بعض، قائلاً: “إنهم بقدر ما هم أشداء على بعضهم في صراعاتهم الداخلية، فإنهم لا يتحلون بالشجاعة أمام خصومهم”.

 

وأضاف: إن “تركيا دولة حددت موقفها من مسألة القدس وفلسطين، وذلك من خلال العمل عبر القنوات الدبلوماسية والخطوات الفعلية على الأرض”.

 

وقال أردوغان: “تم التطاول على قدسية القدس مرة أخرى بقرار الولايات المتحدة الأخير، والصهاينة يدنسون المسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي محتل، ونحن لا نفعل شيئاً”.

 

واعتبر أن “اللغة الوحيدة التي يفهمها الظالم عديم الأخلاق (في إشارة إلى إسرائيل) هي القوة؛ لذا في حال اتحد العالم وجميع المسلمين لن تتمكن إسرائيل من مواصلة ما تقوم به”.

 

ودعا أردوغان الشعب الأمريكي إلى رفع صوته ضد أخطاء إدارة دونالد ترامب، كما دعا الإسرائيليين إلى التصدي لحكومة بنيامين نتنياهو التي تقوده نحو الكارثة.

 

وأضاف: “الأمم المتحدة التي صمتت حيال احتلال القدس في 1967، شاركت في هذا الظلم من خلال بقائها متفرجة على كافة ممارسات إسرائيل المجحفة والفاقدة للضمير واللأخلاقية”.

 

وأشار أردوغان إلى أن “إسرائيل منذ عام 1947 (احتلال فلسطين) تفعل ما يحلو لها (في فلسطين)، وتواصل اليوم ذلك دون هوادة. لا يمكننا تجاهل هذه الحقائق”.

 

وكانت تركيا قد أعلنت الاثنين طرد السفير الإسرائيلي لديها، احتجاجاً على المجزرة الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد 62 فلسطينياً على حدود غزة، ضمن فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ70.