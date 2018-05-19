شنت كتائب الذباب الإلكتروني بقيادة مستشار “ابن سلمان” سعود القحطاني، هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد كلمته عن فلسطين بالأمس في القمة الإسلامية الطارئة، وربطه مكة بالقدس.

ما أسهل الشعارات…

وما أصعب خدمة الحرمين الشريفين…

للمقدسات رجالها🇸🇦

#اردوغان_يسيء_للسعوديه pic.twitter.com/jz8wFfuEHk — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) May 18, 2018

وأمس، الجمعة، حذر “أردوغان” في كلمته، من أن عجز الأمتين العربية والإسلامية عن حماية القدس يعني عدم القدرة على حماية مكة المكرمة.

الرئيس أردوغان يُظهر مخاوفه على مكة بسبب القدس .. الحرمين الشريفين بأيدي أمينة فخامة الرئيس و بلا مزايدات 🌚

.#اردوغان_يسيء_للسعوديه

. pic.twitter.com/ECznwNtRDz — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) May 18, 2018

التصريحات التي أزعجت النظام السعودي الذي يسير بخطوات متسارعة نحو تطبيع علني مع إسرائيل، ودفعته لتسليط ذبابه الإلكتروني للإساءة لتركيا ورئيسها.

رحم الله الأمام تركي بن عبدالله سبع سنوات وهو يطهر الجزيرة من دنس الترك حتى طهرت من رجسهم #اردوغان_يسيء_للسعوديه pic.twitter.com/uosf8OqI2o — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) May 18, 2018

بعد ساعات من الصورة #اردوغان_يسيء_للسعوديه ..كي تعرف ضعف اعدائنا .. بتغريدة تجعل #تركيا في حالة استنفار وبصورة تجعل اردوغان يتصرف بشكل أرعن!

اجداد اردوغان سرقوا المدنية النبوية ووضعوا المتفجرات في المسجد النبوي وباعوا #القدس..يعني حفيد اللصوص يتكلم عن #مكة المكرمة.#امجد_طه pic.twitter.com/jfcV4epU2l — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) May 18, 2018

حاولت أحجز من الرياض إلى تل أبيب، عن طريق @Expedia ، لم أجد رحلات مباشرة، لكن الموقع اقترح علي 8 رحلات يومية غير مباشرة على الخطوط التركية تمر من اسطنبول، ما أسهل الشعارات العاطفية. #اردوغان_يسيء_للسعوديه pic.twitter.com/56rSQwlzLz — نايفكو NAIF (@naifco) May 18, 2018

وفضح عدد من المغردين والنشطاء محاولة النظام السعودي إحداث وقيعة بين الشعبين التركي والسعودي، وخلق عداوة لشغل الرأي العام بالمملكة وتمهيد طريق “ابن سلمان” إلى تل أبيب.

حسنا #اردوغان_يسيء_للسعودية والمطلوب التموضع مع نتياهو، لكن هذا لا يغير التاريخ،شباب #السعودية أنضج من أن يعطوا عقولهم لجهلة مركز اعتدال الذين تحركم مجموعة واتساب يقوم عليها أميون.لا أفتح دروس محو أمية في تاريخ الحرمين الذي يعتقدون أنه بدأ عام ١٩٣٢، وهو "أول بيت وضع للناس" ! — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) May 19, 2018

#اردوغان_يسيء_للسعوديه

محاولة خلق أزمة مع تركيا هو الذي يسيء للسعودية التي عرف عنها الحكمة في التعامل مع القضايا الكبيرة فما بالك بتصريح ليس فيه مايسيء

هناك من يحاول عزل السعودية عن كل محيطها الإسلامي من خلال إفتعال أزمات تويترية لكن ثقتنا في حكمة سلمان الحزم وسمو ولي عهده أكبر — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) May 18, 2018

#اردوغان_يسيء_للسعوديه وش فيكم زعلانين! هو جاب شيء من راسه؟ هذا ابن سعود يعترف بإسرائيل. وإذا كُنتُم تتهمون أردوغان بالخيانة بسبب علاقته مع إسرائيل وتبغون تنتقدونه وتفسقونه وتأدبونه وتسقطونه فابن سعود أقرب لكم منه. pic.twitter.com/Sq29jdbl2N — عبد الله الغامدي (@Alghamdi_AA) May 18, 2018

وقال أردوغان ضمن تصريحاته أمس، الجمعة: “القدس ليست مجرد مدينة، بل رمز وامتحان وقبلة، فإذا لم نستطع حماية قبلتنا الأولى فلا يمكننا النظر بثقة إلى مستقبل قبلتنا الأخيرة مكة”.

ولام المسلمين في تعامل بعضهم مع بعض، قائلاً: “إنهم بقدر ما هم أشداء على بعضهم في صراعاتهم الداخلية، فإنهم لا يتحلون بالشجاعة أمام خصومهم”.

وأضاف: إن “تركيا دولة حددت موقفها من مسألة القدس وفلسطين، وذلك من خلال العمل عبر القنوات الدبلوماسية والخطوات الفعلية على الأرض”.

وقال أردوغان: “تم التطاول على قدسية القدس مرة أخرى بقرار الولايات المتحدة الأخير، والصهاينة يدنسون المسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي محتل، ونحن لا نفعل شيئاً”.

واعتبر أن “اللغة الوحيدة التي يفهمها الظالم عديم الأخلاق (في إشارة إلى إسرائيل) هي القوة؛ لذا في حال اتحد العالم وجميع المسلمين لن تتمكن إسرائيل من مواصلة ما تقوم به”.

ودعا أردوغان الشعب الأمريكي إلى رفع صوته ضد أخطاء إدارة دونالد ترامب، كما دعا الإسرائيليين إلى التصدي لحكومة بنيامين نتنياهو التي تقوده نحو الكارثة.

وأضاف: “الأمم المتحدة التي صمتت حيال احتلال القدس في 1967، شاركت في هذا الظلم من خلال بقائها متفرجة على كافة ممارسات إسرائيل المجحفة والفاقدة للضمير واللأخلاقية”.

وأشار أردوغان إلى أن “إسرائيل منذ عام 1947 (احتلال فلسطين) تفعل ما يحلو لها (في فلسطين)، وتواصل اليوم ذلك دون هوادة. لا يمكننا تجاهل هذه الحقائق”.

وكانت تركيا قد أعلنت الاثنين طرد السفير الإسرائيلي لديها، احتجاجاً على المجزرة الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد 62 فلسطينياً على حدود غزة، ضمن فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ70.