رد الأكاديمي العماني والعميد السابق بجامعة السلطان قابوس البروفيسور حيدر اللواتي بقوة على الكاتب الصحفي السعودي ومدير قناة “العربية” السابق عبد الرحمن الراشد في أعقاب مهاجمته لإعلان شركة زين الكويتية الذي ناصر القضايا الإسلامية وتوعد بالإفطار في القدس واتهام القائمين عليه بالإخوان والإيرانيين.

وقال “اللواتي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لو كان #اعلان_زين يجمل صورة الصهاينة القبيحة ويشرعن احتلالهم لوطن العروبة وغصبهم لارض المقدسات الاسلامية لربما رأيناك تصفق فرحا مستبشرا!”.

لو كان #اعلان_زين يجمل صورة الصهاينة القبيحة ويشرعن احتلالهم لوطن العروبة وغصبهم لارض المقدسات الاسلامية لريما رأيناك تصفق فرحا مستبشرا!#القدس_العاصمة_الأبدية_لفلسطين

. https://t.co/u4ohvlexGI — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) ١٧ مايو ٢٠١٨

وكان الكاتب الصحفي السعودي المتصهين عبد الرحمن الراشد، قد شن هجوما عنيفا على شركة “زين الكويتية للاتصالات” بسبب إعلانها الذي بثته بمناسبة شهر رمضان المبارك، مستغلا الإعلان لاتهام الكويت بأنها محكومة من قبل الإخوان المسلمين والإيرانيين.

وقال “الراشد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مهاجما إعلان “سيدي الرئيس” الذي تناول جل القضايا التي تهم العرب والمسلمين، إن “إعلان زين الكويت Zain يعزز الشكوك في هيمنة الفكر الإخواني الإيراني”.

وأضاف أن “استخدام أموال الشركات في بروبغندا سياسية موجهة، رفضته شركات زين الأخرى”.

اعلان زين الكويت Zain يعزز الشكوك في هيمنة الفكر الاخواني الايراني. استخدام اموال الشركات في بروبغندا سياسية موجهة #اعلان_زين ، شركات زين الاخرى رفضته pic.twitter.com/6MUhCKePhk — عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) ١٧ مايو ٢٠١٨

يشار إلى أن الإعلان الذي تجاوزت مدته ثلاث دقائق ونصف بقليل تضمن تصوير طفل لاجئ وهو يخاطب رؤساء دول كبرى ومؤثرة في المعادلة السياسية بالمنطقة العربية، مثل ما بدا أنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتينو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فضلا عن رؤساء ومسؤولين سياسيين آخرين مثل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو.

وظهر الطفل وهو يغني أغنية حزينة في مشاهد جمعته بالرؤساء والزعماء السياسيين السالفي الذكر، وفي مشاهد تعكس ظروف الحرب والحرمان من أبسط الحقوق ورحلة اللجوء المريرة بحثا عن الأمن المفقود.

وختم الطفل أغنيته بعبارة “سنفطر في القدس.. عاصمة فلسطين” في تأكيد واضح لفلسطينية القدس وتحديدا في السياق الحالي الذي يتزامن مع تخليد الذكرى السبعين للنكبة ونقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وبخطوة مفاجئة أوقفت قناة “ام بي سي” عرض الإعلان؛ بسبب احتجاجات من جماعات ضغط غربية دولية.