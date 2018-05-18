شن الداعية الكويتي الدكتور هجوما عنيفا على المفكر المصري المثير للجدل ، بعد نكرانه أن يكون لمدينة والمسجد الأقصى أي قدسية، مؤكدا بأن “زيدان” يمثل نموذجا مقرفا في تزييف الوعي.

 

وقال “العوضي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لا بد من النقد الصريح عندما يصل التزوير عند المفكرين إلى هذه الدجة من السقوط سواء بالنسبة لحقائق الدين أوالتاريخ أوالرموز”.

 

وأضاف قائلا:”الكاتب يوسف زيدان نموج مقرف لتزييف الوعي !! وهناك أدمغة لا تفرق بين التزوير وبين الرأي الآخر” !!.

وكان الروائي والمفكر المصري يوسف زيدان، قد خرج ليؤكد بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بنقل إلى القدس، أن مدينة القدس والمسجد الأقصى ليس لهما أي قدسية لدى المسلمين، مضيفا أن “المسجد الموجود في مدينة القدس المحتلة ليس هو المسجد الأقصى ذو القدسية الدينية الذي ذُكر في القرآن الكريم والذي أسرى الرسول إليه”.

 

وأضاف: “المسجد الأقصى الحقيقي الذي ذكر في القرآن يوجد على طريق الطائف، والمسجد الموجود في فلسطين لم يكن موجودا من الأساس في عهد الرسول محمد، وأن من بناه هو عبد الملك بن مروان في العصر الأموي”.

 