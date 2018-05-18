شن الداعية الكويتي الدكتور محمد العوضي هجوما عنيفا على المفكر المصري المثير للجدل يوسف زيدان، بعد نكرانه أن يكون لمدينة القدس والمسجد الأقصى أي قدسية، مؤكدا بأن “زيدان” يمثل نموذجا مقرفا في تزييف الوعي.

وقال “العوضي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لا بد من النقد الصريح عندما يصل التزوير عند المفكرين إلى هذه الدجة من السقوط سواء بالنسبة لحقائق الدين أوالتاريخ أوالرموز”.

وأضاف قائلا:”الكاتب يوسف زيدان نموج مقرف لتزييف الوعي !! وهناك أدمغة لا تفرق بين التزوير وبين الرأي الآخر” !!.

لا بد من النقد الصريح عندما

يصل التزوير عند المفكرين

إلى هذه الدجة من السقوط سواء

بالنسبة لحقائق الدين أوالتاريخ أوالرموز

.

الكاتب يوسف زيدان نموج مقرف

لتزييف الوعي !!

وهناك أدمغة لا تفرق بين التزوير

وبين الرأي الآخر !!

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لقطة من الحلقة الأولى لبرنامجي#وياكم

على قناة الراي

3:45 pic.twitter.com/nJn2GhywtP — محمد العوضي (@mh_awadi) ١٧ مايو ٢٠١٨

وكان الروائي والمفكر المصري يوسف زيدان، قد خرج ليؤكد بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أن مدينة القدس والمسجد الأقصى ليس لهما أي قدسية لدى المسلمين، مضيفا أن “المسجد الموجود في مدينة القدس المحتلة ليس هو المسجد الأقصى ذو القدسية الدينية الذي ذُكر في القرآن الكريم والذي أسرى الرسول إليه”.

وأضاف: “المسجد الأقصى الحقيقي الذي ذكر في القرآن يوجد على طريق الطائف، والمسجد الموجود في فلسطين لم يكن موجودا من الأساس في عهد الرسول محمد، وأن من بناه هو عبد الملك بن مروان في العصر الأموي”.