في أول ظهور له بعد حادثة إطلاق النار التي استهدفت أحد القصور الملكية بحي الخزامى بالرياض، نشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص والذراع الأيمن لولي العهد السعودي محمد بن سلمان صورة حديثة تجمعه وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وعلق “العساكر” على الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، بالقولا: “لقاءٌ وديٌّ يستمر بين الأشقاء.. كان في ضيافة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام”.

لقاءٌ وديٌّ يستمر بين الأشقاء..

كان في ضيافة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام. pic.twitter.com/Va3f1b4XVc — بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) ١٧ مايو ٢٠١٨

يشار إلى أن عدم ذكر أي من وسائل الإعلام في دول الحصار لهذه الزيارة الغريبة تعني أنها كانت سرية، وخاصة وأنها جاءت قبل أيام من مظاهرات غزة وافتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وكانت مصر قد شاركت إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين في قطع العلاقات مع قطر قبل نحو عام.