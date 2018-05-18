تحدى الصحافي الإسرائيلي المعروف إيدي كوهين، حكام العرب أن يتجرأ أحد منهم على سحب سفرائهم لدى أمريكا اعتراضا على نقل سفارة واشنطن للقدس ودعما للفلسطينيين، مضيفا أن “سيعلن إسلامه” إذا حدث هذا.

ودعا وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في تصريحات له بالأمس، حكام الدول العربية إلى سحب سفرائهم لدى أمريكا للتشاور، وكذلك سفراء الولايات المتحدة لدى الدول العربية وإبلاغهم برفض قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وتعليقا على هذا، دون “كوهين” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) مؤكدا عدم جرأة حكام العرب على هذه الخطوة، ومتحديا إياهم ما نصه:”وزير فلسطيني يدعو الدول العربية استدعاء سفراءهم من الولايات المتحدة على خلفية نقل السفارة إلى القدس، أي دولة عربية ستستجيب انا راح أعلن اسلامي”.

وزير فلسطيني يدعو الدول العربية استدعاء سفراءهم من الولايات المتحدة على خلفية نقل السفارة إلى أورشليم.ا ي دولة عربية ستستجيب انا راح أعلن اسلامي …. https://t.co/nY6OgwCIF9 — ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) ١٧ مايو ٢٠١٨

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن الولايات المتحدة اختارت ذكرى النكبة لتعلن انحيازها الرسمي لإسرائيل، ولم تكتف بذلك بل خرجت المتحدثة باسم البيت الأبيض لتؤكد مسؤولية الفلسطينيين عن قتل أنفسهم.

وقال المالكي: “نحن في أحط المواقف. نحن أمام تحد كبير، لنثبت مصداقيتنا أمام شعوبنا. نرى في هذا الوقت ضرورة تفعيل قرارات القمم العربية”.

وأضاف المالكي “يجب أن يكون هناك موقفا أمام العالم، وإلا سوف تحذو كل الدول حذو أمريكا”.

وطالب المالكي بتحقيق الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل وطالب بالعودة إلى الأمم المتحدة لتفادي “الفيتو” الأمريكي، وتكوين لجنة تحقيق مستقلة.

وشدد على ضرورة المضي قدما في المقاومة.