أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد القتلى الذين سقطوا في حادث لإطلاق النار، في مدرسة ثانوية في منطقة سان تافي، قرب مدينة هيوستن، بولاية تكساس جنوبي البلاد، ارتفع إلى 8 قتلى.

ونشرت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، أن العدد وصل إلى 8 قتلى، وما تزال عناصر الشرطة في حالة استنفار للبحث عن ضحايا آخرين.

وحسب شبكة “سي آن آن”، فإن ثلاثة جرحى تم نقلهم إلى المستشفى لتقلي العلاج، بعد إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفادت “سي آن آن”، أنه تمت إحاطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتفاصيل الحادث، الذي لا يزال البحث فيه جاريا.

وكشفت قناة “فوكس نيوز”، أنه تم إلقاء القبض على رجل يشتبه في قيامه بإطلاق للنار.

وحسب المصدر ذاته، فإن المشتبه به أصيب بجروح، بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وغرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قائلا “التقارير القادمة من هيوستن لا تبدو جيدة، حفظ الله الجميع”.

وكانت “نيويورك تايمز” الأمريكية، ذكرت في وقت سابق أن 3 سقطوا على الأقل في هذا الحادث.

ولم يتم الإعلان بعد عن عدد الجرحى الذين سقطوا في هذا الحادث.