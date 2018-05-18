في واقعة تعكس التقارب المزدهر بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لصاحب مركز يدعى “سلام” يوجه فيه رسالة للإسرائيليين باللغة العبرية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد توجه صاحب المركز بكلمة للشعب الإسرائيلي يعرف فيها بالسعودية قائلا:” إن التواصل الحضاري يعكس الصورة الصحيحة للمملكة، وإنها دولة ذات دور إيجابي في المنطقة”.

وبحسب الرسالة فإن السعودية “تؤمن بالتعايش بين المسلمين واليهود والمسيحيين والآخرين من الأديان المختلفة”، على حد قوله.

وشددت الرسالة على أن المملكة تتصدى بحزم لكل الأفكار المنحرفة، وأنها تعمل على بناء مهارات التواصل الحضاري بشكل إيجابي وفعال لتعكس حقيقة الدين الإسلامي الحنيف، على حد قوله.

وأكد رئيس المركز في رسالته على أنه رغم الاختلاف لا مانع من وجود أرضية مشتركة تبني الأوطان بسلام.