ياسمين صبري في الحلقة الأولى من برنامج رامز تحت الصفر

شنّ مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعيّ، هجوماً على الكوميدي المصري رامز جلال، بسبب الاوصاف الخارجة والبذيئة التي أطلقها للفنانة ياسمين صبري التي كانت الضحية الأولى لبرنامج المقالب الذي يقدمه هذا العام “رامز تحت الصفر”.

وفي بداية الحلقة يبدأ جلال بتوصيف المشاركة الأولى معه، ياسمين صبري، ووصفها بألفاظ خارجة وبذيئة، وصولا إلى الغزل الذي وصل إلى حد التحرش مع نهاية الحلقة.

وانتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الألفاظ التي استخدمها جلال على الشاشة، كما انتقدوا قناة “أم بي سي” التي سمحت بظهور هذه الألفاظ عبر قنواتها.

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يذكر أن ياسمين صبري حصلت على مليون جنيه مقابل موافقتها على الظهور في البرنامج الذي يستضيف خلاله رامز جلال مجموعة كبيرة من الفنانين منهم شيرين عبد الوهاب وأحمد آدم وكمال أبو رية إلى جانب عدد كبير من لاعبي كرة القدم.