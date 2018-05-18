تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر إمام مسجد في منطقة “بيرين” بمحافظة الزرقاء الاردنية يكمل صلاة التراويح لوحده.

وقال ملتقط الفيديو، إن ‘المصلين أدوا مع الإمام 8 ركعات من التراويح، ثم قاموا بصلاة ثلاث ركعات الوتر وغادروا المسجد وبقي الإمام لوحده يصلي لاتمام العشرين ركعة’.

وأثار تحديدُ وزير الأوقاف الأردني، عبد الناصر أبو البصل، عدد ركعات صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك بـ20 ركعة، موجةً من التعليقات بين النشطاء الأردنيين على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بين مؤيدٍ لقرار ومنتقدٍ له.

وبحسب تعميم وزير الأوقاف الأردنيّ فإنه “تقرر الالتزام بأداء صلاة التراويح “عشرين ركعة” مع ضرورة التأكيد على أن هذه العبادة الجليلة ينبغي لها التبكير إلى المساجد وعدم تضييع صلاة العشاء في الجماعة الأولى”.

وأضاف الوزير أبو البصل في تعمميه أن هذه الخطوة تأتي “عملا على إحياء سنة الخلفاء الراشدين في العبادات وتفعيلا لدور أداء سنة التراويح في المساجد وسنة قيام الليل”، داعيا الأئمة إلى التخفيف على المصلين خلال الشهر الفضيل في القراءة بصلاة التراويح”.

وطالب بعض المغردين الأردنيين على موقع “تويتر” وزير الاوقاف بالتراجع عن قراره، الذي اعتبروه منفراً للناس.بحسب قولهم