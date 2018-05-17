نشرت صحيفة وول ستريت جورنال أن لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وإخوته سلسلة واسعة من الممتلكات الكبيرة التي حازوها خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوردت الصحيفة عددا من أسماء الشركات التي قالت إنها عثرت عليها ضمن سجلات 2017 للشركات في السعودية.

وفيما يلي قائمة بأسماء هذه الشركات ومجال عملها:

شركة الشرق الأوسط لحماية البيئة التي تدير مكبات النفايات وتعمل على إعادة تدوير المواد بالمملكة.

شركة وطن للاستثمار الصناعي المحدودة التي تعمل في بيع المواد الكيميائية الصناعية، ومن زبائنها شركة أرامكو للنفط الحكومية.

شركة مانغا للمنتجات التي تتبع لمؤسسة ولي العهد محمد بن سلمان وتعمل في إنتاج أفلام الكرتون وألعاب الفيديو والكتب الساخرة.

شركة ثروات القابضة ولها أسهم في مصارف وعقارات وصناعات أخرى.

ثروات للبحار التي تستثمر في الأسماك والجمبري وغيرها للأسواق المحلية والتصدير.

شركة أنساق الطبية التي تمتلكها شركة ثروات، عبر روافد. وقد أبرمت أنساق اتفاقا مع نظم مستشفيات نيوأورلينز الأميركية لزراعة الأعضاء البشرية.