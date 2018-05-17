أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، الخميس، مقتل أحد جنودها خلال مشاركته- حسب قولها- في عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية في بيان: “أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد الرقيب سعيد محمد الهاجري، أحد أبطالها البواسل المشارك في عملية “إعادة الأمل” ضمن قوات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية”.

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، الذي انطلق في 26 مارس/ آذار 2015، لدعم الشرعية واستعادة المناطق التي سيطر عليها مسلحو جماعة أنصار الله “الحوثيون” في كانون الثاني/ يناير 2015.

وأثارت الإمارات مؤخراً موجة جدل واسعة باحتلالها ارخبيل سقطري اليمني الامر الذي دفع الحكومة اليمنية الشرعية لرفع شكوى ضدها في مجلس الأمن الدولي.