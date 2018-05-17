أكد العميد السابق في المخابرات القطرية شاهين السليطي، بأن القضية الفلسطينية تتعرض لأكبر عملية خيانة في تاريخها من تثبيت دعائم “عرشين مهزوزين” في إشارة لولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقال “السليطي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الشعب العربي وين عن القضية الفلسطينية التي تتعرض لأكبر خيانة تاريخية من اجل عرشين مهزوزين !! لن تمر المؤامرة وصفقة القرن وهناك طفل فلسطيني واحد على قيد الحياة”.

#القدس_عاصمه_فلسطين_الابدية

الشعب العربي وين عنالقضية الفلسطينية التي تتعرض لأكبر خيانة تاريخية من اجل عرشين مهزوزين !!

لن تمر المؤامرة وصفقة القرن وهناك طفل فلسطيني واحد على قيد الحياة. https://t.co/bojWRMgO17 — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) May 16, 2018

وكانت مصادر مطلعة قد سبق وأن أكدت أن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق خلال لقاءات مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، على شكل التسوية المطروحة والمعروفة بصفقة القرن”، لافتة إلى أن “تلك التسوية لن تكون على مدار عام أو عامين كما يتصوّر بعضهم، ولكنها قد تستغرق لتنفيذها نحو 30 عاماً”.

وأوضحت المصادر أن “إسرائيل متمسكة بما يمكن تسميته بدولة فلسطينية بحدود غير متصلة، وتدعمها في ذلك الولايات المتحدة التي تشترط وجوداً عسكرياً بين أوصال ما يتم تسميته بالدولة الفلسطينية المنصوص عليها في التسوية”.

وأكدت المصادر أن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق خلال لقاءات مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، على شكل التسوية المطروحة والمعروفة بصفقة القرن”، لافتة إلى أن “تلك التسوية لن تكون على مدار عام أو عامين كما يتصوّر بعضهم، ولكنها قد تستغرق لتنفيذها نحو 30 عاماً”. وأوضحت المصادر أن “إسرائيل متمسكة بما يمكن تسميته بدولة فلسطينية بحدود غير متصلة، وتدعمها في ذلك الولايات المتحدة التي تشترط وجوداً عسكرياً بين أوصال ما يتم تسميته بالدولة الفلسطينية المنصوص عليها في التسوية”.

وشدّدت المصادر على أن “قياديي حركة حماس الذين زاروا القاهرة أخيراً على مدار 20 يوماً، تعرّضوا بالفعل لضغوط مصرية كبيرة، للقبول بالصيغة الإسرائيلية الأميركية المطروحة. وهو ما دفع رئيس الوفد إسماعيل هنية، إلى المطالبة بالسماح باستدعاء باقي قياديي المكتب السياسي للحركة للتشاور بشأن التصورات المطروحة”. وأوضحت المصادر أن “الحركة تمسكت برفض مسألة تبادل الأراضي أو الحصول على بدائل من أراضي دول أخرى، فيما طلبت حماس وقتاً إضافياً للتشاور بشأن مسألة القبول بالحدود التدريجية لدولة فلسطينية، على أن تكون تلك الحدود نواة أوليّة لاعتراف دولي بدولة فلسطينية”.

والتقى الوفد رئيس الاستخبارات المصري الجديد اللواء عباس كامل، قبل وصول 6 قياديين بارزين من حماس إلى القاهرة بوفدين منفصلين من دون توضيح أسباب تلك الخطوة، وغادر الوفد في 28 فبراير/شباط الماضي.

وقالت المصادر إن “بن سلمان بات رأس حربة مشروع التسوية الأميركي الإسرائيلي”، كاشفة عن أن “مشروع نيوم الذي يعتزم تنفيذه في المنطقة البحرية الواقعة بين سواحل مصر الشرقية والأردن والسعودية، يتضمن أيضاً مشاركة إسرائيل، ليكون بمثابة تطبيع رسمي للعلاقات بين المملكة وإسرائيل، ولكنه لن يعلن عنه رسمياً، قبل البدء في الخطوة الرسمية للتسوية الإقليمية الكبرى المعروفة بصفقة القرن”، وفقا لما كشفته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية.

وذكرت أن “المشروع سيكون أول تعاون رسمي واستثمار مشترك مع إسرائيل باعتبارها دولة جوار”، مؤكدة أن “هذا هو السبب الأساسي وراء الضغوط السعودية التي تتم ممارستها على الفلسطينيين للقبول بالصفقة، والتي ستعني رسمياً انتهاء مطلب إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967”.