تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا للممثلة اللبنانية الفرنسية منال عيسى، وهي تناصر الفلسطينيين بطريقتها في مهرجان “كان” السينمائي العالمي، في الوقت الذي خذلهم فيه حكام العرب وتكالب عليهم المتصهينين.

لم تهتم بفستانها وإطلالتها في السجادة الحمراء بقدر مااهتمت بإيصال موقفها في المهرجان السينمائي الأشهر في العالم.. انها الممثلة اللبنانية #منال_عيسى التي رفعت شعار "اوقفوا العدوان على #غزة " . #Cannes18 pic.twitter.com/Knbl0ADVb4 — وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) May 16, 2018

منال عيسى (أوقفوا الهجوم على غزة) من على السجادة الحمراء اثناء تكريمها في مهرجان كان المقام حالياً… pic.twitter.com/rAhYJtocPD — حبيبستان (@Hippostan) May 16, 2018

وتظهر الصور المتداولة على نطاق واسع والتي لاقت إشادات واسعة من قبل النشطاء، وهي تقف على السجادة الحمراء وترفع لافتة كتب عليها “أوقفوا الهجوم على غزة”.

بالسياق اللبناني، رفع منال عيسى يافطة تضامنية في "مهرجان كان" مع فلسطين، هو فعل شجاع وجريء وكبير جدًّا. مستحيل كان حدا بيحمل هالجنسية "الملعونة" ومهتم كتير بصورته ومنه مصدق يمشي على السجادة الحمراء، يعمل ذات الشي. من اليوم حفرت منال مساحة مميزة إلها بقلوب كتير عالم. شكرًا يا منال — Sanaa (@Sanaalkhoury) May 16, 2018

جاء ذلك خلال حضورها أمس، الثلاثاء، العرض الأول لفيلم «سولو: قصة حرب النجوم» في الدورة الـ71 من المهرجان.

وتفاعل روّاد “تويتر” بشكل كبير مع الممثلة “منال” وأشادوا بفعلها الذي عجز عنه حكام العرب.

الممثلة اللبنانية الشجاعة منال عيسى ترفع شعارا منددا بالمجازر الإسرائيلية ضد اهل غزة على السجاد الأحمر في مهرجان "كان" السينمائي.

والجامعة العربية تجتمع غداً لتصدر بيان إستنكار .

من هم الشجعان هنا ؟ #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية pic.twitter.com/OQuJGjuwfh — AMEEN (@Ameen_media) May 16, 2018

اللبنانية #منال_عيسى ترفع لافتة كتب عليها "أوقفوا الهجوم على غزة"، خلال مهرجان كان السينمائي ✌️ والله انها امرأة بألف رجل 👍👍#شرطة_المشاهير pic.twitter.com/58iqvufKB8 — شرطة المشاهير (@shorta_mashaher) May 16, 2018

الممثلة اللبنانية منال عيسى ترفع في مهرجان كان لافتة كتب عليها " أوقفوا الهجوم على غزة " ❗️

شرفاء العالم لا يغريهم السجاد الأحمر ولا الأضواء بتغيير مبادئهم ❗️#منال_عيسى pic.twitter.com/QybNntgsip — أحلام مستغانمي (@AhlamMostghanmi) May 16, 2018

و«منال عيسى» لبنانية من مواليد 1993، عملت مقدمة برامج في التليفزيون السعودي؛ وفاجأت الوسط الإعلامي والفني عندما تحولت إلى ممثلة بمشاركتها في مسرحية «همس المسيار» التي قدمت أيضاً في مركز الملك فهد الثقافي وشاركت بالتليفزيون السعودي في بطولة المسرحية النسائية «لستُ معاقة».

كما قدمت دور «لينا» في فيلم «باريسية» عام 2015.

والإثنين، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينياً، وجرح 3188 آخرين.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ«النكبة».