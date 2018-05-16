تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا للممثلة اللبنانية الفرنسية منال عيسى، وهي تناصر الفلسطينيين بطريقتها في مهرجان “” السينمائي العالمي، في الوقت الذي خذلهم فيه حكام العرب وتكالب عليهم المتصهينين.

 

 

 

وتظهر الصور المتداولة على نطاق واسع والتي لاقت إشادات واسعة من قبل النشطاء، وهي تقف على السجادة الحمراء وترفع لافتة كتب عليها “أوقفوا الهجوم على غزة”.

 

 

 

 

جاء ذلك  خلال حضورها أمس، الثلاثاء، العرض الأول لفيلم «سولو: قصة حرب النجوم» في الدورة الـ71 من المهرجان.

 

وتفاعل روّاد “تويتر” بشكل كبير مع الممثلة “منال” وأشادوا بفعلها الذي عجز عنه حكام العرب.

 

 

 

 

و«منال عيسى» لبنانية من مواليد 1993، عملت مقدمة برامج في التليفزيون السعودي؛ وفاجأت الوسط الإعلامي والفني عندما تحولت إلى ممثلة بمشاركتها في مسرحية «همس المسيار» التي قدمت أيضاً في مركز الملك فهد الثقافي وشاركت بالتليفزيون السعودي في بطولة المسرحية النسائية «لستُ معاقة».

 

كما قدمت دور «لينا» في فيلم «باريسية» عام 2015.

 

والإثنين، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينياً، وجرح 3188 آخرين.

 

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ«النكبة».