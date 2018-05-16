تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، صورةً لـ”وسام”، نجل الفنان العراقي كاظم الساهر، مع خطيبته التي احتفل بخطبتها في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

وكشفت مصادر أن “وسام “كان يعيش قصة حب قوية مع عروسه الايطالية ذات الاصول اللبنانية منذ نحو 3 سنوات، وذلك بعد انفصاله عن زوجته الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، والتي أنجب منها طفلتين هما “آية وسنا”.

يذكر أن كاظم الساهر قد أعلن منذ فترة عن خطوبته لفتاة تونسية تدعى سارة مقني، وقالت مصادر مقربة أنه سيتزوجها في شهر يونيو المقبل.