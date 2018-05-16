كشف “البرومو” الخاص ببرنامج “​رامز تحت الصفر​” للفنان المصري رامز جلال، عدداً من النجوم الذين وقعوا ضحية لمقلبه الجديد.

ومن الضيوف هذا العام، ​شيرين عبد الوهاب​ التي لم تظهر من قبل مع رامز أو أي برنامج مقالب، و​ياسمين صبري​ و​غادة عبد الرازق​ التي تظهر في الإعلان منزعجة، وتطالب بعدم عرض الحلقة.

كما تظهر أيضا ​رانيا فريد شوقي​، نور، ​ريهام عبد الغفور​، أحمد آدم، كمال أبو رية، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، سامح حسين، ​خالد سليم​، ​ديانا حداد​، ريم مصطفى، ​كريم فهمي​، وغيرهم.

واستغل رامز جلال، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، الأرجنتيني هيكتور كوبر، للإيقاع بضحاياه من نجوم الفن والرياضة في المقلب الجديد.

وتم تصوير برنامج رامز تحت الصفر في روسيا، حيث استغل فكرة إقامة كأس العالم هناك ليقوم باستدراج الضيوف وسط ثلوج روسيا ويخرج عليهم كأنه دب قطبي.

ونشر رامز جلال عبر حسابه على فيسبوك، تتر برنامجه “رامز تحت الصفر”.