في تصعيد جديد وبعد ساعات من طردها لسفير دولة الاحتلال، طلبت وزارة الخارجية التركية صباح الأربعاء من القنصل الإسرائيلي أيضا مغادرة البلاد، وذلك على خلفية المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق متظاهري مسيرة العودة.

وقالت “وكالة الاناضول” شبه الرسمية في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #عاجل | الخارجية التركية تطلب من القنصل الاسرائيلي بإسطنبول مغادرة البلاد”.

#عاجل | الخارجية التركية تطلب من القنصل الاسرائيلي باسطنبول مغادرة البلاد pic.twitter.com/7pomRQarVD — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 16, 2018

وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت السفير الإسرائيلي في أنقرة، الثلاثاء، وطلبت منه مغادرة البلاد لفترة قصيرة، على خلفية أحداث غزة، التي اندلعت الاثنين، وأدت إلى استشهاد 60 فلسطينيا وجرح الآلاف في قطاع غزة.

وقالت وكالة “الأناضول” التركية إن الخارجية التركية أبلغت السفير الإسرائيلي أن عودته إلى بلاده لفترة قصيرة سيكون مناسبا.

#عاجل | الخارجية التركية تبلغ السفير الإسرائيلي لدى أنقرة أن "عودته إلى بلاده لفترة سيكون مناسباً"https://t.co/kulIEbNgEW pic.twitter.com/D23jGlMZ5k — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 15, 2018

وجاء ذلك في أعقاب حالة السجال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موقع “تويتر”، حيث رد “أردوغان” بقوة على مزاعم “نتنياهو” التي زعم فيها بأنه يدعم الإرهاب بالوقوف مع حركة حماس.

وقال “أردوغان” في تدوينة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “تذكير لنتنياهو.. حماس ليست إرهابية والفلسطينيون ليسوا إرهابيين”.

وأضاف قائلا:” حماس هي حركة مقاومة تحمي أرض فلسطين ضد المحتلين”.

Reminder to Netanyahu: Hamas is not a terrorist organization and Palestinians are not terrorists. It is a resistance movement that defends the Palestinian homeland against an occupying power. The world stands in solidarity with the people of Palestine against their oppressors. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) May 15, 2018

وكان “نتنياهو” قد هاجم في وقت سابق تركيا ورئيسها في أعقاب طردها للسفير الإسرائيلي قائلا، إن “أردوغان من أكبر المؤيدين لحماس”، مضيفا في تغريدة له في موقع “تويتر” إننا “لا نريد دروسا في الأخلاق”.

Erdogan is among Hamas's biggest supporters and there is no doubt that he well understands terrorism and slaughter. I suggest that he not preach morality to us — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 15, 2018

وكانت تركيا، قد بدأت الثلاثاء يتوجيه الدعوات رؤساء الدول العربية والإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأعلنت استدعاء سفيريها في واشنطن وتل أبيب على خلفية أحداث غزة، التي أدت إلى استشهاد 60 فلسطينيا وإصابة الآلاف.

ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس، الاثنين، بحضور ممثلي 32 دولة، ووفد أمريكي يضم إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، إضافة إلى نائب وزير الخارجية وأكثر من 250 شخصية.