يبدو أن “برميل البحرين” خالد بن أحمد آل خليفة قد وجد مع قدوم شهر رمضان المبارك وسيلة لتجميل وجهه القبيح، ليدعو الله بأن يحفظ الفلسطينيين، في اعقاب إقراره بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها.

وقال “آل خليفة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” بمناسبة قدوم شهر رمضان:” رمضان مبارك . اللهم احفظ اهلنا في فلسطين”.

رمضان مبارك . اللهم احفظ اهلنا في فلسطين pic.twitter.com/FxOAMuyG4Y — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) May 15, 2018

وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن ‏أحمد قد صرح الخميس الماضي أن من حق أي دولة أن تدافع عن نفسها، بما في ذلك إسرائيل.

وأضاف الوزير البحريني المثير للجدل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم في المنطقة واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة، ومنها إسرائيل، أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر “.

طالما ان ايران اخلّت بالوضع القائم في المنطقة و استباحت الدول بقواتها و صواريخها ، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة و منها اسرائيل ان تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر . — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) May 10, 2018

ولم تمر ساعات حتى أشاد وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا بتغريدة وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد.

وقال “قرا” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ان رد وزير خارجيه البحرين @khalidalkhalifa ان لكل بلد الحق في الدفاع عن نفسه لا يقل عن دعم تاريخي لإسرائيل ضد العدوان الإيراني”.

وأضاف قائلا:” ويعكس هذا الدعم التحالف الجديد في الشرق الأوسط-وهذا هو الوقت الوحيد الذي تشكل فيه دوله إسرائيل جزءا هاما من هذا التحالف.

התגובה של שר החוץ של בחריין @khalidalkhalifa שכל מדינה רשאית להגן על עצמה היא לא פחות מתמיכה היסטורית בישראל מול התוקפנות האיראנית.

תמיכה זו משקפת את הקואלציה החדשה הנרקמת במזרח התיכון –

רק שהפעם מדינת ישראל היא חלק חשוב בתוך הקואליציה הזו, הודות לפעילות הברוכה של רה"מ בנושא. — איוב קרא (@ayoobkara) May 10, 2018

وأثارت تصريحات خالد بن أحمد حينها موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف البلاد العربية.

وردا على هذه التصريحات، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان:”#خالد_بن_أحمد_لا_يمثلني “، شنوا فيه هجوما عنيفا عليه معلنين تبرؤهم منه ومن تصريحاته الشاذة غير المبررة، مؤكدين بأنها تحمل تشجيعا لإسرائيل في ممارسة عنصريتها وقتلها للفلسطينيين.