استمرارا لحالة التصهين العربي، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقاطع فيديو حديثة للمرتزق الأردني المقرب من ولي عهد أبو ظبي يوسف علاونة، يعتبر فيه أن إيران هي العدو الاكبر للعرب وليس إسرائيل، مهاجما في الوقت نفسه الشهداء الذين سقطوا خلال مسيرات العودة واصفا الأمر بأنه “شغل عاهرات”، على حد قوله.

ووفقا لما ورد في مقطع الفيديو الاول الذي رصدته “وطن” فقد زعم علاونة قائلا: “عدونا اليهود ولكن عدونا الأكبر هو إيران”.

وأضاف زاعما:” الرسول عليه الصلاة والسلام حالف اليهود وعندما غدروا به ارتد عليهم”، محاولا “علاونة” متعمدا أن يلهي متابعيه ومستمعيه عن أن اليهود الآن محتلين لأرض عربية إسلامية توجب على كل مسلم وعربي الدفاع عنها.

واستمرارا في صهيونته قال:” أنا الآن يوسف علاونة لا أمانع بعقد اتفاقية دفاع مشترك مع إسرائيل ضد إيران”.

وفي مقطع آخر، شن “علاونة” هجوما عنيفا على المظاهرات التي اندلعت في قطاع غزة احتجاجا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وقال:” ترامب قرر ينقل السفارة..ألحين جاب مكاتب وحطهم بالقنصلية ماتوا 8″،مضيفا بسخرية “بكرة بيحطوا حجر الأساس للسفارة بيموت 8”.

وتابع قائلا: “اللي بعده بيطلع الأساس (للسفارة) بيموتوا بعد 8 وشوي حطوا ديكور بيموتوا بعد 8″، ليضيف: “هذا شغل عاهرات.. هذا شغل رقاصات”.