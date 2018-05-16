استمرارا لحالة السجال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موقع “تويتر”، رد “أردوغان” بقوة على مزاعم “نتنياهو” التي زعم فيها بأنه يدعم الإرهاب بالوقوف مع حركة حماس.

وقال “أردوغان” في تدوينة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “تذكير لنتنياهو.. حماس ليست إرهابية والفلسطينيون ليسوا إرهابيين”.

وأضاف قائلا:” حماس هي حركة مقاومة تحمي أرض فلسطين ضد المحتلين”.

Reminder to Netanyahu: Hamas is not a terrorist organization and Palestinians are not terrorists. It is a resistance movement that defends the Palestinian homeland against an occupying power. The world stands in solidarity with the people of Palestine against their oppressors. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) May 15, 2018

وكان “نتنياهو” قد هاجم في وقت سابق تركيا ورئيسها في أعقاب طردها للسفير الإسرائيلي قائلا، إن “أردوغان من أكبر المؤيدين لحماس”، مضيفا في تغريدة له في موقع “تويتر” إننا “لا نريد دروسا في الأخلاق”.

Erdogan is among Hamas's biggest supporters and there is no doubt that he well understands terrorism and slaughter. I suggest that he not preach morality to us — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 15, 2018

وكانت تركيا، قد بدأت الثلاثاء بتوجيه الدعوات رؤساء الدول العربية والإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأعلنت استدعاء سفيريها في واشنطن وتل أبيب على خلفية أحداث غزة، التي أدت إلى استشهاد 60 فلسطينيا وإصابة الآلاف.

ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس، الاثنين، بحضور ممثلي 32 دولة، ووفد أمريكي يضم إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، إضافة إلى نائب وزير الخارجية وأكثر من 250 شخصية.