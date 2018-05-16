استمرارا لحالة السجال بين الرئيس التركي رجب طيب ورئيس الوزراء الإسرائيلي على موقع “تويتر”، رد “أردوغان” بقوة على مزاعم “نتنياهو” التي زعم فيها بأنه يدعم الإرهاب بالوقوف مع حركة .

 

وقال “أردوغان” في تدوينة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “تذكير لنتنياهو.. حماس ليست إرهابية والفلسطينيون ليسوا إرهابيين”.

 

وأضاف قائلا:” حماس هي حركة مقاومة تحمي أرض ضد المحتلين”.

وكان “نتنياهو” قد هاجم في وقت سابق تركيا ورئيسها في أعقاب طردها للسفير الإسرائيلي  قائلا، إن “أردوغان من أكبر المؤيدين لحماس”، مضيفا في تغريدة له في موقع “تويتر” إننا “لا نريد دروسا في الأخلاق”.

وكانت تركيا، قد بدأت الثلاثاء بتوجيه الدعوات رؤساء الدول العربية والإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وأعلنت استدعاء سفيريها في واشنطن وتل أبيب على خلفية أحداث غزة، التي أدت إلى استشهاد 60 فلسطينيا وإصابة الآلاف.

 

ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس، الاثنين، بحضور ممثلي 32 دولة، ووفد أمريكي يضم إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، إضافة إلى نائب وزير الخارجية وأكثر من 250 شخصية.