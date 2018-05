استمرارا لحالة السجال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على موقع “تويتر”، رد “أردوغان” بقوة على مزاعم “نتنياهو” التي زعم فيها بأنه يدعم الإرهاب بالوقوف مع حركة حماس.

وقال “أردوغان” في تدوينة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “تذكير لنتنياهو.. حماس ليست إرهابية والفلسطينيون ليسوا إرهابيين”.

وأضاف قائلا:” حماس هي حركة مقاومة تحمي أرض فلسطين ضد المحتلين”.

Reminder to Netanyahu:

Hamas is not a terrorist organization and Palestinians are not terrorists.

It is a resistance movement that defends the Palestinian homeland against an occupying power.

The world stands in solidarity with the people of Palestine against their oppressors.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) May 15, 2018