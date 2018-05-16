في إطلالة سعودية جديدة لمشايخ البلاط السعودي، خرج الداعية المقرب من النظام صالح المغامسي، لينضم لكتيبة المتصهينين العرب (ولكن بطريقة احترافية)، حيث دعا الفلسطينيين للتخلي عن قضيتهم مؤقتا وأن يوفروا دمائهم ليوم أشد تقضيه المصلحة.. حسب زعمه.

وفي بيان له نشره عبر صفحته الرسمية بتويتر ورصدته (وطن)، قال الداعية السعودية ما نصه: “لن تنكسر سيوف العزة في الضفة والقطاع وغزة ودماء الشهداء امتداد لدماء مهجع بن صالح أول شهيد في يوم بدر”

وتابع داعيا الفلسطينيين للتخلي عن حقهم (بأسلوب دس السم في العسل): “ومع ذلك فالحرب كر وفر والحفاظ على دماء المسلمين ليوم أشد تقتضيه المصلحة وتُمليه الحكمة”

ولم ينسى شيخ البلاط (التطبيل) لأسياده في بيانه بالقول:”للملك سلمان وسمو ولي العهد مواقف مشرفة نحو القدس وفلسطين لن يقدر على محوها المرجفون”

واختتم الداعية السعودي بيانه:”إصلاح ذات البين بين المسلمين جميعا أول الطرائق نحو عودة القدس إلى حياض الأمة”

وقوبلت تصريحات “المغامسي” بهجوم شديد من قبل النشطاء، الذين وصفوه بالخائن الذي يدلس في دين الله ليوافق أهواء الحكام، وطالبوه بخلع عمامته وعدم التحدث باسم الله ورسوله لأنه يكذب عليهم.

وإن بُليتَ بشخص لا خلاق له

فكن كأنك لم تسمع ولم يقلِ … — عوض الاسمري (@bdbdbbchdh) May 16, 2018

انا الا اعترف بك شيخا ….قل كلمة حق في وجه سلطانك الجائر او اعتزل العمامه واتركها لغيرك . — عبد رب الرسول بالقط (@siaf89bel) May 16, 2018

قال رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه في من يموت قبل أمنية الجهاد:(من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه,مات على شعبة من نفاق ) فما بالك بمن مات مجاهداً ! هم حماة هذا الدين كما قال رسولنا الكريم:(لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة) ✋ — سلمى (@z7mt_a7asees) May 16, 2018

اي مصلحه واي حكمه يا شيخ والبلد تحت الاحتلال افهم من كلامك نبقى ساكتين ونحن في بيوتنا ولا نعمل شيئ ونسمح لهم بقتل الناس وتهجير اهلنا وحصار غزة وتدنيس القدس — ابن غزة (@hjazzee) May 16, 2018

ما يحدث في #فلسطين ليس حرب يا شيخ بل إحتلال للأرض وللمقدسات الإسلامية وانتهاك للعرض والشرف!الدفاع عن النفس جهاد فما بالك بالأرض والمقدسات؟ قال الحبيب المصطفى:(من قتل دون ماله فهو شهيد،ومن قتل دون دمه فهو شهيد،ومن قتل دون حرمته فهو شهيد) حسبنا الله ونعم الوكيل ✋ — سلمى (@z7mt_a7asees) May 16, 2018

شوف لك مصيبة إرتمي فيها …. كفانا نفاق وإفك وإرجاف …. لو تريد الحق …. كل الأموال التي صرفت على طحن وقتل المسلمين في جميع الاتجاهات أما كانت تكفي لإصلاح البتاع اللي بتهرتق بيه ده …. إتقوا من تتكلمون بإسمه ليل نهار وهو جامعنا وجامعكم إلى معاد …. التزلف لغير الحق مصيبة — أبو محمد الزرقاوي (@jamal3132) May 16, 2018

وكانت حملات متصاعدة نفذتها أذرع إعلامية محسوبة على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، دعت خلال الأيام الماضية، إلى التطبيع علنا مع (إسرائيل) واعتبار القضية الفلسطينية شأنا فلسطينيا فقط، وأن القدس من حق اليهود دينيا، وأن العدو الحقيقي للسعودية الآن هو إيران فقط.

واستدعت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، ممثلها في الولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية بـ(إسرائيل) إلى مدينة القدس.

وتم تدشين السفارة الأمريكية الجديدة بالقدس، في احتفال الإثنين، بالتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة، عندما تهجر أو نزح أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948.

ويأتي الاحتفال بالتوازي مع حملة قمع عنيفة شنها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، شرقي قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 60 فلسطينيا، منذ صباح الإثنين، علاوة على مئات الجرحى.