شن الأكاديمي الموريتاني الدكتور محمد مختار الشنقيطي هجوما عنيفا على أنظمة السعودية ومصر وسوريا لتخاذلها عن نصرة القدس وفلسطين، مؤكدا بأن الأراضي المحتلة لن تتحرر إلا إذاا تحررت الرياض والقاهرة ودمشق من حكامها الطغاة والعملاء الأذلاء على حد وصفه.

وقال “الشنقيطي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لن تتحرر #القدس من أيدي الصهاينة الأنذال حتى تتحرر الرياض والقاهرة ودمشق وغيرها من حواضر الإسلام والعروبة من أيدي الطغاة الهمجيين والعملاء الأذلاء، الذين يستعبدون الشعوب، ويوالون الأعداء، ويقتلون الأحرار الأبرار، أو يضعونهم وراء القضبان.. #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية”.

لن تتحرر #القدس من أيدي الصهاينة الأنذال حتى تتحرر الرياض والقاهرة ودمشق وغيرها من حواضر الإسلام والعروبة من أيدي الطغاة الهمجيين والعملاء الأذلاء، الذين يستعبدون الشعوب، ويوالون الأعداء، ويقتلون الأحرار الأبرار، أو يضعونهم وراء القضبان..

#القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية — محمد مختار الشنقيطي (@mshinqiti) May 14, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى مهاجما المتصهينين من العرب:” في عهد #محمد_بن_سلمان بلغت وقاحة #الليكود_العربي حد تهنئة الصهاينة على اغتصاب فلسطين، وأصبحت ثوابت الدين وقضايا المسلمين موضوع سخرية من أبواقه الرخيصة، حتى في يوم نكبة #القدس!!”.

في عهد #محمد_بن_سلمان بلغت وقاحة #الليكود_العربي حد تهنئة الصهاينة على اغتصاب فلسطين، وأصبحت ثوابت الدين وقضايا المسلمين موضوع سخرية من أبواقه الرخيصة، حتى في يوم نكبة #القدس!! pic.twitter.com/hLcaAw7cO6 — محمد مختار الشنقيطي (@mshinqiti) May 15, 2018

وتابع قائلا:” حين يصبح #نتنياهو ناطقا باسم #السعودية، واضعا لأولوياتهما، راسما لسياساتها.. فاعلم أنها هزلتْ هزالا لا شفاء منه: لقد هزلتْ حتى بدا من هُزالها كُلاها وحتى سامها كل مُفْلسِ”.

حين يصبح #نتنياهو ناطقا باسم #السعودية، واضعا لأولوياتهما، راسما لسياساتها.. فاعلم أنها هزلتْ هزالا لا شفاء منه:

لقد هزلتْ حتى بدا من هُزالها

كُلاها وحتى سامها كل مُفْلسِ#القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية pic.twitter.com/IbX6NLJiGH — محمد مختار الشنقيطي (@mshinqiti) May 15, 2018

واعتبر “الشنقيطي” أنه ” لا أمل في أمة يحكمها أمثال #السيسي و #بشار_الأسد و #محمد_بن_زايد و #محمد_بن_سلمان.. معركة القدس تبدأ من القاهرة ودمشق والرياض وأبو ظبي.. كفى وضعا للعربة أمام الحصان أيها الأحرار الأبرار!”.

لا أمل في أمة يحكمها أمثال #السيسي و #بشار_الأسد و #محمد_بن_زايد و #محمد_بن_سلمان..

معركة القدس تبدأ من القاهرة ودمشق والرياض وأبو ظبي..

كفى وضعا للعربة أمام الحصان أيها الأحرار الأبرار!#القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية

##مليونية_العودة — محمد مختار الشنقيطي (@mshinqiti) May 15, 2018

يأتي هذا في وقت التزمت فيه غالبية أنظمة الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الصمت تجاه كل ما حدث من مجازر تجاه المشاركين في مسيرة العودة.

وليس هذا فقط، فقد سمحت هذه الأنظمة لعدد من الكاتب الموالين لها بالتهجم على الفلسطينيين ونكران دفاعهم عن أرضهم، حتى وصل الحد بأحدهم أن يبارك لنتنياهو افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، على الرغم من سقوط 59 شهيدا وأكثر من 2800 جريح.