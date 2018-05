أعربت الممثلة الأمريكية الشهيرة البالغة من العمر 72 عاما بيتي ميدلر، عن تضامنها مع عائلات الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خلال فعاليات مسيرة العودة، مهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياسته التي قضت بنقل السفارة الأمريكية للقدس واصفة إياه بـ “خرم المؤخرة”.

وقالت “ميدلر” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” 52 من الناس ماتوا احتجاجا علي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس”.

وأضافت موجهة حديثها إلى “ترامب”: “شكرا يا خرم المؤخرة.. أفعالك غير المدروسة والمجنونة لها عواقب..ألا تفهم؟.. هؤلاء لهم عائلات أيضا”.

Fifty-two people die in protest over moving American Embassy to Jerusalem. Thanks, asshole! Your uninformed and demented actions have consequences! Don’t you get it? Those people had families too!

وواصلت “ميدلر” هجومها على “ترامب” قائلة في تغريدة أخرى:” الصورة لها جانبان إيفانكا (ترامب) و(غاريد) كوشنر، يفتتحان السفارة بالقدس.. بينما يتم إطلاق النار على الفلسطينيين”.

وتابعت: “أنت معتوه”.

You lose the PR advantage on this one, #MrTrump, with those two images side be side, Ivanka and Jared yukking it up in Jerusalem while the Palestinians get shot at. Perfect, you moron.

— Bette Midler (@BetteMidler) May 14, 2018