على نفس الوتيرة والنغمة السعودية التي ظهرت منذ الأمس للتغطية على الحراك الفلسطيني بمهاجمة “حماس” وربطها بإيران، خرج اللواء ركن في الجيش السعودي، الدكتور زايد العمري، ليهاجم هو الآخر حركة المقاومة الفلسطينية ويتهم قاداتها بأنهم ضحوا بالشعب الفلسطيني لأجل إيران.

وزعم اللواء السعودي في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن):”ضحت حماس بالشعب الفلسطيني الاعزل ليس من اجل حقوقهم الشرعية بل من اجل ايران”

وتابع محاولا شيطنة حركة المقاومة الفلسطينية:”فأين ايران لم تحرك صواريخها وتضرب اسرائيل من اجل دعم موقف حماس .👈 اتقوا الله ايها القيادين الحمساويين في شعبكم .”

ضحت حماس بالشعب الفلسطيني الاعزل ليس من اجل حقوقهم الشرعية بل من اجل ايران فأين ايران لم تحرك صواريخها وتضرب اسرائيل من اجل دعم موقف حماس .

👈 اتقوا الله ايها القيادين الحمساويين في شعبكم . — 🇸🇦 د. زايد العمري (@dr_zayedalamri) May 15, 2018

وبدأ النظام السعودي منذ الأمس، تحريك إعلامه المأجور للتشويش والتغطية على الانتفاضة الفلسطينية تزامنا مع ذكرى النكبة وتنديدا بنقل السفارة الأمريكية للقدس.

حيث حاول هؤلاء وغيرهم التغطية على الانتفاضة الفلسطينية في وجه الاحتلال، بشيطنة حركة المقاومة “حماس” وربطها بإيران.

واستدعت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، ممثلها في الولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية بـ(إسرائيل) إلى مدينة القدس.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكبير المفاوضين الفلسطينيين «صائب عريقات»، إن الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، استدعى ممثل السلطة لدى الولايات المتحدة، وإنه «سيغادر واشنطن خلال وقت قصير»، حسب وكالة «وفا».

جاء ذلك ردا على نقل الولايات المتحدة سفارتها للقدس المحتلة، بجانب المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد متظاهري مسيرة العودة الكبرى بقطاع غزة.

وتم تدشين السفارة الأمريكية الجديدة بالقدس، في احتفال الإثنين، بالتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة، عندما تهجر أو نزح أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948.

وتخلى «ترامب» في قراره نقل العاصمة من (تل أبيب) إلى القدس، عن الإجماع الدولي الذي استمر على مدى عقود بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق على وضع القدس كجزء من اتفاق سلام على حل الدولتين بين (إسرائيل) والفلسطينيين.

ويأتي الاحتفال بالتوازي مع حملة قمع عنيفة شنها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، شرقي قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 60 فلسطينيا، منذ صباح الإثنين، علاوة على مئات الجرحى.