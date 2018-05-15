وجه السياسي التونسي ورئيس حزب “تيار المحبة” محمد الهاشمي الحامدي انتقادات لاذعة للشعوب العربية لتنصلها من المسؤولية في نصرة الشعب الفلسطيني ومدينة القدس، واصفا الشعوب بأنها أصبحت أتعس من حكامها.

وقال “الحامدي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لطالما تنصّلت الشعوب العربية من المسؤولية وألقت بها على حكامها. ظهر اليوم بالكاشف في اعتداء #ترامب و #أمريكا على #القدس المحتلة والمجازر التي يتعرض لها أشقاؤنا الفلسطينيون في #غزة، ظهر وتأكد أن الشعوب أتعس وأجبن من حكامها. شعوب مات فيها الضمير”.

لطالما تنصّلت الشعوب العربية من المسؤولية وألقت بها على حكامها. ظهر اليوم بالكاشف في اعتداء #ترامب و #أمريكا على #القدس المحتلة والمجازر التي يتعرض لها أشقاؤنا الفلسطينيون في #غزة، ظهر وتأكد أن الشعوب أتعس وأجبن من حكامها. شعوب مات فيها الضمير. pic.twitter.com/yoMhAtO7il — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) May 14, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:” لا وقت للمجاملة. عدوان سافر على #القدس، وعشرات الشهداء الفلسطينيين اليوم، وأمّة عربية لاهية، عابثة، صامتة وجبانة. العيب في الشعوب قبل الحكام”.

لا وقت للمجاملة. عدوان سافر على #القدس، وعشرات الشهداء الفلسطينيين اليوم، وأمّة عربية لاهية، عابثة، صامتة وجبانة. العيب في الشعوب قبل الحكام. pic.twitter.com/CcdRwz0bM5 — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) May 14, 2018

يشار إلى أن جميع الشعوب العربية وبلا استثناء التزمت الصمت تجاه ما جرى في الأراضي المحتلة الاثنين، إلا أن بعض الدول شهدت وقفات خجولة لا ترقى لمستوى الحدث اطلاقا.

فقد شارك عدد من الناشطين اللبنانيين والفلسطينيين في وقفة أمام مبنى السفارة السعودية بالعاصمة اللبنانية بيروت، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومطلقين هتافات منتقدة ما وصفوه الصمت العربي تجاه نقل السفارة، ومنددين بالسياسة السعودية المتضامنة مع الولايات المتحدة.

وفي العاصمة الأردنية عمان، نُظمت وقفة قرب السفارة الأميركية، احتجاجا على القرار الأميركي، وشارك في الوقفة على بعد عشرات الأمتار من السفارة قيادات نقابية وحزبية وشخصيات برلمانية وإسلامية.

وفي إسطنبول خرجت مظاهرة رافضة للقرار الأميركي ومتضامنة مع الفلسطينيين ومنددة بالمجزرة التي جرت بحقهم الاثنين في قطاع غزة.

كما احتج عدد من أعضاء البرلمان الموريتاني أمام السفارة الأميركية في نواكشوط، ورددوا هتافات شددت في معظمها على أن “القدس ستظل عاصمة فلسطين”.