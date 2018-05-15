شن الداعية الفلسطيني محمود حسنات هجوما عنيفا على الحكام العرب المتخاذلين عن نصرة فلسطين والقدس، داعيا إلى حمل أحذية شهداء مسيرات العودة وقذفها في وجه كل خائن وحاكم عربي متخاذل.

وقال “حسنات” خلال مداخلة له مع قناة “القدس” تعليقا على أحداث غزة:” هذه القدس وإن بيعت القدس ستباع مكة”، مضيفا “إن بيعت القدس والمسجد الأقصى ستباع مكة والمدينة واليمن وليبيا ومصر”، مؤكدا على أنه “إذا ضاعت القدس فسلام على بلاد العرب”.

وتابع قائلا: “لهذا أقول.. نعم بقيت الكرامة فقط في غزة.. بقيت العزة فقط في غزة.. لم ينتفض أحد من قريب أو من بعيد إلا أقدام الشهداء”.

وأردف قائلا: “الـ 52 شهيد الذين استشهدوا اجمعوا أحذيتهم الطاهرة التي امتزجت بالدماء على حدود الوطن واقذفوها في وجه كل خائن.. ووجه كل تآمر على فلسطين.. اقذفوها في وجه الحكام العرب الخونة الذي سلموا فلسطين والقدس على طبق من ذهب”.

وعمّ الثلاثاء إضرابا عاما شل كافة مرافق الحياة العامة والخاصة في الضفة الغربي المحتلة، حداداً على أرواح الشهداء الذين قضوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بمسيرة العودة، يوم أمس الاثنين.

وأغلقت المحال التجارية وكافة المؤسسات الرسمية والحكومية أبوابها بعد إعلان الرئيس الفلسطيني الحداد العام، وتلبية لقرارات القوى الوطنية الفلسطينية التي دعت إلى الإضراب والحداد والخروج بمسيرات عند نقاط التماس، لمواجهة جنود الاحتلال في ظل عمليات القتل المتواصلة في قطاع غزة.