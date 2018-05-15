كعادته وضمن منظومة كتاب العرب المتصهينين، شن الكاتب الكويتي المعروف أحمد الجار الله هجوما عنيفا على حركة المقاومة الفلسطينية حماس، محاولا التغطية على الانتفاضة الفلسطينية في وجه الاحتلال اعتراضا على نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وقال “الجارالله” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما “حماس” ومشككا في ولاء قاداتها:”خمسين شهيد فلسطيني في ذكري النكبة إريد أن يسمولنا شهيد واحد من أبناء قاده حماس الذين فصلوا الجهد الفلسطيني خمسين شهيد والف الف جريح ولا واحد منهم من ابناء قاده حماس يبدوا إنهم قاده مصابين بالعقم”

خمسين شهيد فلسطيني في ذكري النكبه إريد أن يسمولنا شهيد واحد

من أبناء قاده حماس الذين فصلوا الجهد الفلسطيني خمسين شهيد

والف الف جريح ولا واحد منهم من ابناء قاده حماس يبدوا إنهم قاده

مصابين بالعقم — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) May 15, 2018

وتابع الإعلامي الكويتي المتصهين هجومه على حركة المقاومة تحديدا وربطها بإيران حتى لا يبدو وكأنه يهاجم جميع الفلسطينيين.

ودون ما نصه:” الزمن الفلسطيني القادم سيحاسب قاده حماس العصابة التي تاجرت بالشعب الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية عصابه أضاعت فرص كثيره لحل القضية الفلسطينية باعوا القضية الفلسطينية بفلوس إيران وفلوس دول الارهاب”

وأكمل مزاعمه:” قاده حماس بعيدين عن قنابل إسرائيل قريبين من موائد المؤيدين للإرهاب الدسمه”

الزمن الفلسطيني القادم سيحاسب قاده حماس العصابه التي تاجرت

بالشعب الفلسطيني وبالقضيه الفلسطينيه عصابه أضاعت فرص كثيره

لحل القضيه الفلسطينه باعوا القضيه الفلسطينيه بفلوس إيران وفلوس

دول الارهاب قاده حماس بعيدين عن قنابل إسرائيل قريبين من موائد

المؤيدين للأرهاب الدسمه — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) May 15, 2018

وجاء الرد المفحم سريعا على مزاعم الكاتب الكويتي، وأمطره النشطاء بصور لأبناء قادة حماس الذين استشهدوا بالأمس وكذلك صور ذويهم المشاركين في الانتفاضة بالصفوف الأولى.

يا وسخ وهذا اقل شيء ممكن اوصفك فيه. أنا من مواليد الكويت ومتعود على نجاستك منذ السبعيناتhttps://t.co/XoQj6lqaKmاستشهاد-نجل-القيادي-في-حماس-الرنتيسي-برصاص-قوات-الاحتلال-بغزة — emad (@matahin) May 15, 2018

الشهيد احمد ابن قائد حماس عبد العزيز الرنتيسي الله يرحمه — المنتهى (@9NUwfOB66493LHE) May 15, 2018

اتركو قاده حماس واقفو مع المتظاهرين في غزه وادعموهم ، ولكنك كاذب وملكك خائن خبتم وخاب مسعاكم . — H-m-alshahwani (@FbrL02oHjcDzZUY) May 15, 2018

يالكلب يالقذر يالوصخ يالصهيوني….هل القدس ملك لهؤلاء حتى تقول مثل ماقلت…القدس للمسلمين ومع ذلك خذ هذه الصور…وردا على كلامك وين قتلى ال سعود وجرحاهم في حرب اليمن …اذا انت رجل اذكر واحد منهم pic.twitter.com/vCuyjixND6 — ولد الوطن (@Ys4GpDuefrwzwmF) May 15, 2018

لانأسف عليكم انتم وامثالكم….فالاه سبحانه وتعالى يجعل الازمات ليمييز الله الخبيث من الطيب فالله سبحانه وتعالى قادر بلمح البصر ان يأتي بالنصر…ولكن انتم لا ايمان لكم وجبلتم على العماله والجبن والخنوع..فأنتم الخبثاء ومن والاكم واهل فلسطين ومن والاهم هم الطيبون…. — ولد الوطن (@Ys4GpDuefrwzwmF) May 15, 2018

وعمّ الثلاثاء إضرابا عاما شل كافة مرافق الحياة العامة والخاصة في الضفة الغربي المحتلة، حداداً على أرواح الشهداء الذين قضوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بمسيرة العودة، يوم أمس الاثنين.

وأغلقت المحال التجارية وكافة المؤسسات الرسمية والحكومية أبوابها بعد إعلان الرئيس الفلسطيني الحداد العام، وتلبية لقرارات القوى الوطنية الفلسطينية التي دعت إلى الإضراب والحداد والخروج بمسيرات عند نقاط التماس، لمواجهة جنود الاحتلال في ظل عمليات القتل المتواصلة في قطاع غزة.

وكانت “إيفانكا” نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد شاركت في حفل تدشين السفارة الأمريكية بـ(إسرائيل) في مدينة القدس، وأخذت الكلمة للترحيب باسم والدها بافتتاح السفارة، بعد أن أزيح الستار عن لوحة وختم السفارة، في الحفل الذي حضره زوجها “غاريد كوشنر”، الذي يشغل منصب مستشار والدها.

وثار غضب الفلسطينيين من تغيير “ترامب” السياسة التي التزمت بها الإدارات الأمريكية السابقة، والتي كانت تربط بقاء السفارة الأمريكية في (تل أبيب) بإحراز تقدم في جهود السلام.

ويأتي الاحتفال بالتوازي مع حملة قمع عنيفة شنها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، شرقي قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 60 فلسطينيا، الإثنين، علاوة على2800 جريح.