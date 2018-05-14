شن ناشطون قطريون هجوما حادا على الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، الذي خرج ليعلن دعم مجلس التعاون الخليجي لجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الحفاظ على تماسك المجلس بعد صمت أقرب لصمت القبور أوشك على العام منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

وأطلق الناشطون القطريون هاشتاجا بعنوان: ” #صح_النوم_الزياني” احتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في قطر، عبر فيه الناشطون عن غضبهم من “الزياني” حينا لكونه تخلى عن مسؤولياته، وسخر منه البعض حينا آخر باعتباره لعبة في يد دول الحصار.

#صح_النوم_الزياني

الزياني جاته الاوامر بالترقيع لحفظ ماء الوجه لدول الحصار pic.twitter.com/wzglUPXYYr — MUBARAK AL kHAYAREEN🇶🇦 (@mubarak_636) May 13, 2018

#صح_النوم_الزياني

الزياني يرد على الاتهامات التي وجهة له بانه قد نايم في العسل من بداية الازمه الخليجية

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بصراحه انا اتفق معه واكبر غلط يا اخوان✋️

حقك علينا ياطويل العمر pic.twitter.com/FbfBaKgw0a — ⚡️الزلزال-qtr⚡️ (@zelzal_qtr) May 13, 2018

مع احترامي لشخصك .. فأنت لست كفئاً لمنصبك … صمتك عام كامل بالرغم من وجود هيئة تسوية المنازعات بين دول الاعضاء .. كمل نومك وان تقدم استقالتك فهذا تَكرُم منك لشعوب الخليج ##الازمة_الخليجية #صح_النوم_الزياني pic.twitter.com/Adhd4KySOf — |Y| (@q8_w_s_s) May 13, 2018

بعد مرور سنه من الحصار يطلع لنا بهذا التمني ليتك نايم يالزياني #صح_النوم_الزياني — مبارك بن زايد ال شهوان (@mzalshahwani) May 13, 2018

انا لو منك أكملها نومه لين تاريخ 5/6 وأقوم اهنئ قطر على صمودها سنه وارجع أكملها نومه #صح_النوم_الزياني pic.twitter.com/Y9dcTgohcZ — نايف (@qatar502) May 14, 2018

#صح_النوم_الزياني

انه الخوف على المنصب والراتب لا خوفا على المجلس يكفي مهاترات

ارحل ارحل ارحل لا نعترف بك pic.twitter.com/uGhvFqvlBF — دآم عزگ ياقطر (@mahbob_90857) May 14, 2018

كل من نطق في كلمة حق او تعاطف مع الشعب الفطري مصيره السجن ١٥ سنه والزياني عارف لونطق بكلمة حق بخصوص حصار قطر مصيره السجن ١٥ سنه ومصادرة حلاله وطرده من الوظيفة الامر واضح من دول الحصار يقول احسن ساكت ولا سجن ١٥ سنه يقول انا مجرد صنم مركوز لا ودي ولا اجيب #صح_النوم_الزياني — فرج خلف الاسلمي (@farajalshamri_) May 14, 2018

انا ماهمني انه سحب نفسه ودخل فمرحلة جنون مؤقت لمده سنه ينطر اوامر عيال خنور يسمحون له يتكلم

انا افكر في ضميره الميت شلون يقدر يستلم راتب سنه كامله لعمل ما أداه ولا حاول انه يقوم فيه؟! شلوووون تقدر تنام الليل وانت تأكل عيالك مال حرام زقوووووم #صح_النوم_الزياني — مـهـا القـطـريـه🇶🇦 (@MahaBintQatar) May 13, 2018

ليش تلمونه هذا مزهريه من يوم استلم انا ماعرفت انه مستلم الى من اول يوم حصار #صح_النوم_الزياني — عبدالرحمن (@Abc2011Abc1985) May 13, 2018

وكان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني قد أعرب عن تقديره لحكمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتكليف الأمانة العامة بالتركيز على العمل المشترك، والدعم الكامل لجهود أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في جهوده لتأكيد أهمية ووحدة وتماسك المجلس.

ودعا “الزياني” في تصريح اعلامي الإعلاميين للمساعدة في تهيئة الظروف لدعم جهود سمو أمير الكويت، وقال : إن أهم أمر لتحييد أي خطر يتمثل في تماسك الشعوب و أن شعوب المجلس متماسكة، ومن خلال تماسك المجلس عبر مؤسساته وتشريعاته، وأسلوب وعملية اتخاذ القرارات فيه.

كما زعم “الزياني” وجود تماسك أمني قوي بين دول مجلس التعاون عبر الاتفاقية الدفاعية المشتركة، وكذلك منظومات قوات درع الجزيرة، والقيادة العسكرية الموحدة، ومركز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي الموحد، ومركز العمليات البحرية الموحد، والقوة البحرية 81، والشرطة الخليجية.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، قد أكد في محاضرة ألقاها في جامعة قطر ونقلتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية ، أن الوساطة الكويتية “ما زالت موجودة”، غير أن فرص الحل أصبحت بعيدة؛ مشيرا إلى أن العلاقة لن تعود إلى سابق عهدها مع هذه الدول، حال انتهت الأزمة؛ واصفا مواقف وإجراءات الدول الأربع بـ “العدائية” تجاه بلاده.

وأوضح الوزير القطري بأن “دولا أجنبية تحاول أن تدلو بدلوها من أجل حل الخلاف، غير أن “المجتمع الدولي أصبح يعبر عن ملل من الأزمة الخليجية”، في ضوء “عدم وجود بوادر للحل”.