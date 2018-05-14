في الوقت الذي وصل فيه مستوى التطبيع لدول عربية مع إسرائيل لدرجة غير مسبوقة، وبعد أن باع بعض حكام العرب القضية الفلسطينية مقابل الحفاظ على عروشهم، خرج اليوم مستشار “ترامب” وصهره جاريد كوشنر ليعلنها صراحة أن “إسرائيل هي الوصي المسؤول عن القدس وكل ما فيها”.

وقال “كوشنر” في كلمته بمراسم افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة بالقدس، إن إسرائيل هي الوصي المسؤول عن القدس وكل ما فيها، والولايات المتحدة مستعدة لدعم اتفاقية للسلام بكل طريقة.

وأضاف:”تحالفات جديدة في المنطقة بدأت تنمو في مواجهة التهديدات الإيرانية، حيث أصبح العدوان الإيراني يهدد الكثير في المنطقة من إسرائيل للأردن لمصر للسعودية”.. حسب قوله.

وذكر مستشار الرئيس الأمريكي أنه “في الوقت الذي تراجع الرؤساء قبل هذا الرئيس عن تعهدهم بنقل السفارة الأمريكية بمجرد توليهم منصبهم فقد أوفى هو بوعده. لأنه عندما يقطع الرئيس ترامب وعدا فإنه يلتزم به”.

وأعلن السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان رسميا افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، وسط استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

ورحب فريدمان بالحضور ومنهم رئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته، ومحافظ مدينة القدس، وعدد من أعضاء الكنيست، إلى جانب ترحيبه بالوفد الأمريكي وعلى رأسه إيفانكا ترامب وزوجها، ووزير الخزانة الأمريكية، ونائب وزير الخارجية الأمريكية.

واستُشهد 41 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 1700 آخرين، اليوم الاثنين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية التي انطلقت صباحاً باتجاه حدود قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن 41 فلسطينياً استشهدوا برصاص الاحتلال في أماكن متفرّقة من حدود قطاع غزة الخمس.

وأضاف القدرة أن أكثر من 1700 فلسطيني أصيبوا برصاص الاحتلال، وبالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بينهم أطفال ونساء.

وخرج مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم، في أضخم مسيرات حاشدة تشهدها الأراضي الفلسطينية، تحت مسمّى “مليونية العودة”؛ وذلك في الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.

ذروة هذه المسيرات قُرّر لها أن تكون يومي؛ الاثنين، تزامناً مع حدث نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والثلاثاء، الذي يصادف ذكرى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم عام 1948.