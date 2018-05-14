حاول أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال، شيطنة الانتفاضة الفلسطينية بمهاجمة حركة “حماس” وزعمه أنها تضحي بالنساء والأطفال في المواجهات لتحقيق أهداف خاصة.

واستشهد “أفيخاي” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر، بمقطع مصور للفنان الفلسطيني المثير للجدل عادل المشوخي يهاجم فيه حماس.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال معلقا على الفيديو:”#عادل_المشوخي يبوح بما يخاف معظم سكّان #غزّة البوح به خوفًا من إرهاب #حماس الّتي لا تعرف لله وجودًا فترسل #النساء و #الأطفال وذوي #الاحتياجات_الخاصّة للقيام بأعمال الشغب على السياج. اتّقوا الله!”

يشار إلى أن عادل المشوخي كان يعمل شرطياً في قطاع غزة، وفصل من وظيفته بعد مهاجمته أجهزة الأمن.

وأعلن السفير الأمريكي لدى “إسرائيل” ديفيد فريدمان، رسميًا اليوم الإثنين عن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وحضر الحفل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إيفانكا”، وزوجها جيراد كوشنير (مستشار ترامب)، ومسؤولين كبار من الجانبين.

واستُشهد أكثر من 52 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 2410 بجراح مختلفة، اليوم الاثنين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية التي انطلقت صباحاً باتجاه حدود قطاع غزة.

وخرج مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم، في أضخم مسيرات حاشدة تشهدها الأراضي الفلسطينية، تحت مسمّى “مليونية العودة”؛ وذلك في الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.