في واقعة تؤكد على الندية بين المقاومة الفلسطينية الداعمة لمسيرة العودة الكبرى وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي، قامت طائرات بدون طيار تابعة للمقاومة بإسقاط منشورات على غلاف مستوطنات قطاع غزة تطالبهم بالرحيل، ردا على منشورات الاحتلال التي أسقطها للتحذير من المشاركة في التظاهرات المقررة الاثنين.

وتضمن المنشور الذي أسقطته المقاومة على المستوطنات الإسرائيلية على عدد من العبارات المحدودة منها: “أهل الدار في طريقهم إلى بيوتهم”، في إشارة لمسيرات العودة.

منشور يقابله منشور

طائرات الاحتلال الصهيوني ألقت على #غزة منشورات تحريضية ضد المقاومة!

فقابلتها طائرات المقاومة الفلسطينية بإلقاء منشورات على مستوطنات غلاف غزة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 تطالبهم بإخلاء منازلهم والعودة إلى بلادهم التي جاؤوا منها.#مليونية_العودة pic.twitter.com/rS9XwVlP4i — احمد ابن حسين (@ahmadru_303) May 13, 2018

كما طالبت المنشورات المستوطنين بالعودة إلى بلدانهم الأصلية “بلد المنشأ” ، مع التأكد على أن “بلد المنشأ” هي المخرج لهم من ورطتهم.

كما أشارت المنشورات إلى تحذير المستوطنين بأن الاحتمالية الوحيدة لنجاتهم هي بالعودة إلى بلدانهم الأصلية.

واختتمت المنشورات دعوتها للمستوطنين بمغادرة الأراضي المحتلة بالسخرية منهم قائلة: “طير طير إلى بلد المنشأ”.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد ألقت “منشورات”، الأحد، على طول الحدود مع قطاع غزة، تحذر الفلسطينيين من الاقتراب من الخط العازل.

وتتضمن المنشورات ، صورة لقطاع غزة مكتوب عليها “غزة 2025″، يصور شكل مدينة غزة بالأبنية والأشجار عام 2025، مخاطبا الفلسطينيين “أنتم أصحاب القرار”.

وقال جيش الاحتلال، إنه مستعد لكل سيناريو، وسيعمل ضد أي تهديد فلسطيني.

وانطلقت دعوات فلسطينية، للتحضير لإضراب شامل، والانطلاق باتجاه الحدود ونقاط التماس في كافة المحافظات الفلسطينية، إحياء لذكرى يوم النكبة، واحتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

وتستمر فعاليات مسيرة العودة التي تنظمها الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، منذ 30 آذار/ مارس الماضي في ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، وصولا لذروة الفعاليات التي ستنطلق الاثنين وبعد غد الثلاثاء، في المحافظات الفلسطينية كافة.