تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، أظهر لحظة اجتياز الشباب الفلسطيني الغاضب للحدود ودخولهم الأراضي الفلسطينية المحتلة، تزامنا مع ذكرى النكبة وردا على افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس اليوم، الاثنين.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، الشباب الفلسطيني الذي علا صوته (بتكبيرات العيد) أثناء اجتياز الحدود وسط الدخان المتصاعد وأصوات إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال مشاركتهم في مسيرة العودة وكسر الحصار، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، منذ صباح الاثنين، قد ارتفع إلى 43 شهيداً.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة: “ارتفاع عدد الشهداء بين صفوف المواطنين إلى 43 شهيداً شرق قطاع غزة، وأكثر من 1700 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز”.

ويتظاهر منذ الصباح، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، واحياء للذكرى الـ 70 للنكبة.