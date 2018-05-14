شن الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي بقناة “بي إن سبورت” حفيظ دراجي، هجوما عنيفا على من وصفهم بصهاينة العرب الذين باعوا القدس للصهاينة “من أجل عيون إيفانكا”، مشيرا إلى أن تواطؤ بعض حكام العرب ضد الفلسطينيين فاق تواطؤ الأمريكان والصهاينة أنفسهم.

ودون “دراجي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ملمحا إلى التطبيع السعودي والإماراتي مع الاحتلال الذي وصل لمراحل خطرة، ما نصه:”اكتر من 50 شهيد و 2000 جريح في يوم الغضب على نقل السفارة الأمريكية الى القدس بتواطؤ عربي يفوق بكثير تواطؤ الأمريكان والصهاينة ضد الفلسطينيين.”

وتابع “أمريكا تعبث بنا والصهاينة يغتصبون أرضنا ويقتلون أولادنا، بينما العرب المتواطئون يتفرجون على مسرحية مثلوا فيها أدوارا مختلفة رفقة ترامب!!”.

اكتر من 50 شهيد و 2000 جريح في يوم الغضب على نقل السفارة الأمريكية الى القدس بتواطؤ عربي يفوق بكثير تواطؤ الأمريكان والصهاينة ضد الفلسطينيين..

أمريكا تعبث بنا والصهاينة يغتصبون أرضنا ويقتلون أولادنا، بينما العرب المتواطئون يتفرجون على مسرحية مثلوا فيها أدوارا مختلفة رفقة ترامب!! — hafid derradji (@derradjihafid) ١٤ مايو ٢٠١٨

وأكد الإعلامي الجزائري أن ما حدث اليوم، ما هو إلا لحظة تاريخية “عابرة” للصهاينة ومن تواطؤوا معهم، مضيفا: “لأن القدس قبلتنا الاولى وعاصمتنا، ولا تقبل القسمة على اثنين مهما طال الزمن أو قصر”.

وأكمل:”المشهد الذي عشناه اليوم لن يكون سوى محفزا لشعبنا الفلسطيني، ومهينا للخونة الذين باعوا القضية من أجل عيون ايفانكا!!”.

هي لحضة تاريخية “عابرة” للصهاينة ومن تواطؤوا معهم، لأن القدس قبلتنا الاولى وعاصمتنا، ولا تقبل القسمة على اثنين مهما طال الزمن أو قصر..

المشهد الذي عشناه اليوم لن يكون سوى محفزا لشعبنا الفلسطيني، ومهينا للخونة الذين باعوا القضية من أجل عيون ايفانكا!! — hafid derradji (@derradjihafid) ١٤ مايو ٢٠١٨

واختتم “دراجي” تغريداته بالقول:”ترامب والصهاينة ليسوا بحاجة للدفاع عن أنفسهم مادام لديهم من يدافعون عنهم ويتكمون علينا كلما تكلمنا وانتقدنا جرائمهم في فلسطين.”

وتابع:”في وقت يتظاهر يهود أمريكا اليوم ضد نقل السفارة الصهيونية الى القدس يتفنن بعضنا في التهكم على كل من يبدي موقفا داعما لكفاح شعبنا الأبي !!”.

ترامب و الصهاينة ليسوا بحاجة للدفاع عن أنفسهم مادام لديهم من يدافعون عنهم ويتكمون علينا كلما تكلمنا وانتقدنا جرائمهم في فلسطين.

في وقت يتظاهر يهود أمريكا اليوم ضد نقل السفارة الصهيونية الى القدس يتفنن بعضنا في التهكم على كل من يبدي موقفا داعما لكفاح شعبنا الأبي !! — hafid derradji (@derradjihafid) ١٤ مايو ٢٠١٨

ونددت العديد من دول العالم بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ونفت بريطانيا وجود خطط لنقل سفارتها إليها أسوة بأميركا، كما نددت روسيا وتركيا وإيران والأردن بالخطوة الأميركية، في حين أعلنت جامعة الدول العربية عزمها عقد اجتماع على مستوى المندوبين الأربعاء القادم.

وفي موسكو اعتبر الكرملين أن افتتاح السفارة الأميركية بالقدس يصعد حدة التوتر في المنطقة.

وسبق ذلك تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليقا على نقل السفارة الأميركية إلى القدس قال فيه “نشعر وكأننا في الأيام المظلمة التي سبقت الحرب العالمية الثانية”.

من جهتها، دعت الحكومة الألمانية اليوم الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضبط النفس، مؤكدة أن مصير القدس تحدده فقط مفاوضات بين الطرفين.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السفارة الأميركية في القدس هي بؤرة استيطانية أميركية جديدة في القدس الشرقية، وهم يقولون إنها في أرض الآباء والأجداد، وهي أرض فلسطينية منذ آلاف الأعوام.

وأكد تنكيس الأعلام اعتباراً من الثلاثاء لمدة 3 أيام حدادا على الضحايا الفلسطينيين في مجزرة غزة الاثنين، 55 شهيدا وأكثر من ألفي جريح، مع بدء إضراب عام في الأراضي الفلسطينية، الثلاثاء، في ذكرى نكبة تشريد الفلسطينيين.

وقال في كلمة متلفزة في بداية اجتماع للقيادة الفلسطينية الاثنين إن الاجتماع سيمتد عدة أيام لمناقشة تنفيذ قرارات على كافة الأصعدة دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن نضاله السلمي حتى تحقيق النصر بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.