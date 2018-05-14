أعرب اللاعب المصري محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني واستنكاره لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، مشيرا إلى أن التاريخ لن يرحم أحد “حكاما وشعوبا”.. حسب وصفه.

ودون “أبو تريكة” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”فلسطين دائما المعاناة في الحاضر تعطيك الأمل في المستقبل بوصلة الأمة هناك علينا جميعا الوقوف معها في وجه كيان صهيوني محتل.”

وتابع مؤكدا:”القدس شرف الأمة ولن يرحم التاريخ أحد شعوب وحكام”

فلسطين دائما المعاناة في الحاضر تعطيك الأمل في المستقبل بوصلة الأمة هناك علينا جميعا الوقوف معها في وجه كيان صهيوني محتل .القدس شرف الأمة ولن يرحم التاريخ أحد شعوب وحكام — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 14, 2018

واستشهد أكثر من 40 فلسطينيا وسقط المئات جرحى برصاص الاحتلال مع توافد آلاف المتظاهرين على مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وفي الضفة انطلقت مسيرة العودة إحياء للنكبة ورفض نقل السفارة الأميركية بالقدس التي أحيطت بإجراءات أمنية مشددة من الاحتلال. كما دعت القيادة الفلسطينية لاجتماع طارئ.

وقالت مصادر طبية في غزة إن من بين المصابين أربعة صحفيين فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي ووصفت جراحهم بالمتوسطة.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة الواسعة والفاعلة في مليونية العودة لإحياء الذكرى الـ70 لنكبة فلسطين وللتنديد بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة.

وشل الإضراب العام كافة مناحي الحياة في قطاع غزة مع بدء الزحف لإحياء ذكرى النكبة والتنديد بنقل السفارة الأميركية، وهو ما أعلنت عنه لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية.

ودعت اللجنة الجماهير الفلسطينية للمشاركة الواسعة في مليونية الغضب على حدود قطاع غزة الشرقية للتأكيد على حق العودة وكسر الحصار والتنديد بكل أشكال التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت الدعوة إلى المسيرة من اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى النكبة ورئاسة الوزراء الفلسطينية، وذلك إحياء لذكرى النكبة ورفضا لقرارات ترامب بشأن القدس ونقل السفارة إليها.