في واقعة مثيرة للسخرية. زعم مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله بأنه لا توجد دولة في العالم تساهم في استقرار وازدهار جزيرة سقطرى اليمنية أكثر من الإمارات.

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لا توجد دولة في العالم تساهم اليوم في استقرار وازدهار جزيرة سقطرى اكثر من الإمارات”.

وأضاف قائلا:” أسألوا اهل سقطرى ودعكم عن تخرّصات منابر قطر وتركيا والأخوان”.

لا توجد دولة في العالم تساهم اليوم في استقرار وازدهار جزيرة سقطرى اكثر من الإمارات. أسألوا اهل سقطرى ودعكم عن تخرّصات منابر قطر وتركيا والأخوان. pic.twitter.com/u4oK6hWNE7 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 12, 2018

من جانبهم، اعتبر المغردون أن ادعاءات ومزاعم مستشار “ابن زايد” مدعاة للسخرية، حيث قام العديد منهم بتذكيره بما تم تداوله حتى يوم أمس من مظاهرات مناهضة للوجود الإماراتي في الجزيرة بالاضافة لشكوى الحكومة اليمنية لمجلس الأمن الدولي، مؤكدين بأن تدخل الأمارات في اليمن كان كذبة هدفه السرقة، مشددين بأن ما تمارسه أبو ظبي هو احتلال.

وهل الاحتلال تسميه مساهمة ما يحصل بسقطري هو أحتلال وغزو وليس مساعدة أنت وأمثالك تحاولون تغطية الامر أن كانت موانئكم جفت فلايجب أن تغزوا بلد اخر للسيطرة علي ممتلكاتها. الأمر أنكشف ولم يبقي غير خروجكم منها — Abdulmalik Al-Bahri (@albahri970) May 12, 2018

ايش دخل سقطرى في موضوع تدخلكم في اليمن

تدخلتم بكذبة كان وراءها السرقة الواضحه وحرف الامور عن مسارها

مادخل سقطرى في حرب الحوثي ..

اخجلوا ايها السراق لم تقنعوا بااكاذيبكم احد والكل يعرف انكم شوية لصوص pic.twitter.com/xMGVrcIRCj — Alhumam Alhumam (@azyz4040) May 12, 2018

المشكلة يا دكتور ان اهل سقطرى قالوا كلمتهم وتكلم شيخ وشاب وطفل وراينا المظاهرات الغاضبة حتى من النساء ! فأيهم نصدّق؟ صاحب الارض أم الغازي المحتل؟ — Ahmed ALQATARI🇶🇦 (@AhmadQatar) May 12, 2018

أهل سقطرى خرجوا بالمظاهرات التي تندد بالوجود الإماراتي في سقطرى ..

رأيناها بالصوت والصورة ..

أكره الكاذبين وأحتقرهم ..

وخصوصاً الإعلاميين منهم الذين يستخفون بعقول الناس في زمن السوشال ميديا حيث أصبح العالم قرية صغيرة وبضغطة زر واحدة تستطيع أن تعلم حتى عن سكان جوف الأرض والفضاء. — أنجلينا الكويت (@arabicAngelina_) May 12, 2018

صراحة لم تتوقعو الصفعه .والان تنابحون على الفاضي

القضيه في مجلس الامن . وصارت القوة قوة احتلال

تبرير فاشل .واهل سقطرى قالو كلمتهم .لا للاحتلال

نعم للتنميه .نعم للشرعيه والوحده اليمنيه — Al-nhary (@uesuwuwwhwjwjwj) May 12, 2018

أينما وُجد الفساد تجد #الإمارات لها ضلع فيه وبالتحديد #أبوظبي، عن إذنك استاذ عبدالله الخاطر خل متابعين الدكتور الاماراتي يشوفون الدكتور عبدالخالق عبدالله بالأمس كيف كان مستميت في دفاعه عن هذا الماليزي الفاسد https://t.co/NdE6e12wC0 — عبدالعزيز التميمي (@azaltamimimo) May 12, 2018

عندما تقول الحكومة والرئاسة اليمنية بأن تواجدكم العسكري فيها هو إنتهاك للسيادة اليمنية وأن لا مبرر لذلك فهذا يعني أن قطر وتركيا والإخوان لا علاقة لهم بذلك

مشكلتكم مع الدولة اليمنية والشعب اليمني وكفاكم إستخدام شماعة الإخوان

ارحلوا منها والتزموا بأهداف التحالف أو الطرد من كل اليمن — Bassam Alziadi 🇾🇪 (@bassamxp) May 12, 2018

اكبر كذبه في ايامنا هذه التحجج بتركيا وقطر والإخوان….ضيفوا ايضا الصومال……. — محمد علي يوسف (@i01JHZTEzemXhFE) May 12, 2018

يشار إلى أن جزيرة سقطرى تشهد توترا غير مسبوق بين حكومة الرئيس هادي والإمارات؛ إثر إرسالها مئات الجنود المعززين بآليات عسكرية قدموا على متن خمس طائرات نقل، انتشروا بعد ذلك في مطار الجزيرة ومينائها، وسيطروا عليهما، وقاموا بطرد الموظفين والقوات المحلية المتواجدة فيهما.

ودفع الوجود العسكري في سقطرى، منذ أكثر من عشرة أيام، الحكومة اليمنية إلى تقديمها شكوى لمجلس الأمن الدولي، وحذرت من آثاره السلبية.

في نفس السياقـ لا زال أهل سقطرى يخرجون بشكل شبه يومي في مظاهرات حاشدة ضد الاحتلال الإماراتي للجزيرة، مستنكرين انتهاك أبو ظبي للسيادة اليمنية عليها مطالبين إياها بسرعة الانسحان وإلا مواجهة مسلحة.