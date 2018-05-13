في واقعة مثيرة للسخرية. زعم بأنه لا توجد دولة في العالم تساهم في استقرار وازدهار جزيرة سقطرى اليمنية أكثر من .

 

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لا توجد دولة في العالم تساهم اليوم في استقرار وازدهار جزيرة سقطرى اكثر من الإمارات”.

 

وأضاف قائلا:” أسألوا اهل سقطرى ودعكم عن تخرّصات منابر قطر وتركيا والأخوان”.

من جانبهم، اعتبر المغردون أن ادعاءات ومزاعم مستشار “ابن زايد” مدعاة للسخرية، حيث قام العديد منهم بتذكيره بما تم تداوله حتى يوم أمس من مظاهرات مناهضة للوجود الإماراتي في الجزيرة بالاضافة لشكوى الحكومة اليمنية لمجلس الأمن الدولي، مؤكدين بأن تدخل الأمارات في كان كذبة هدفه السرقة، مشددين بأن ما تمارسه أبو ظبي هو احتلال.

يشار إلى أن جزيرة سقطرى تشهد توترا غير مسبوق بين حكومة الرئيس هادي والإمارات؛ إثر إرسالها مئات الجنود المعززين بآليات عسكرية قدموا على متن خمس طائرات نقل، انتشروا بعد ذلك في مطار الجزيرة ومينائها، وسيطروا عليهما، وقاموا بطرد الموظفين والقوات المحلية المتواجدة فيهما.

 

ودفع الوجود العسكري في سقطرى، منذ أكثر من عشرة أيام، الحكومة اليمنية إلى تقديمها شكوى لمجلس الأمن الدولي، وحذرت من آثاره السلبية.

 

في نفس السياقـ لا زال أهل سقطرى يخرجون بشكل شبه يومي في مظاهرات حاشدة ضد الاحتلال الإماراتي للجزيرة، مستنكرين انتهاك أبو ظبي للسيادة اليمنية عليها مطالبين إياها بسرعة الانسحان وإلا مواجهة مسلحة.